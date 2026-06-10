Το Μπέλφαστ βυθίστηκε σε μία νύχτα εκτεταμένου χάους, το βράδυ της Τρίτης 9/6, με καμένα λεωφορεία, επιθέσεις σε κατοικίες και συγκρούσεις με την αστυνομία, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο της άγριας επίθεσης με μαχαίρι ενός μετανάστη από το Σουδάν εναντίον ενός 40χρονου,τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι, τον λαιμό και την πλάτη.

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στη Βόρεια Ιρλανδία και άναψε το «φυτίλι» της οργής σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Οι δρόμοι του ανατολικού και δυτικού Μπέλφαστ μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης και ανεξέλεγκτης βίας, καθώς ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αρχές και έβαλαν στο στόχαστρο σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών.

Καμένα οχήματα, συγκρούσεις με την αστυνομία, επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών και καταστήματα, αλλά και φόβοι για νέα κλιμάκωση της βίας συνέθεσαν το σκηνικό μιας από τις σοβαρότερες νύχτες ταραχών των τελευταίων ετών.

Στην ανατολική πλευρά του Μπέλφαστ, κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε κατοικίες. Παράλληλα, λεωφορείο πυρπολήθηκε, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες διακόπηκαν για λόγους ασφαλείας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει συνολικά 62 περιστατικά εμπρησμών μέσα σε μία μόνο νύχτα, τα περισσότερα από τα οποία καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ.

Οι εικόνες από τους καπνούς και τις φωτιές σε κεντρικούς δρόμους έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Σοκαριστικό βίντεο από το Μπέλφαστ με την επίθεση

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εικόνες της επίθεσης προκάλεσαν σοκ, ενώ μέσα σε λίγες ώρες άρχισαν να οργανώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και καλέσματα μέσω διαδικτύου.

Προσοχή σκληρές εικόνες!

Ο ύποπτος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, απειλές κατά της ζωής και κατοχή επιθετικού όπλου. Ο αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Μπάουτσερ, επανέλαβε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την επίθεση με τρομοκρατική δράση.

Όπως ανέφερε, ο 30χρονος δεν ήταν γνωστός στις αρχές και δεν υπήρχε καταγραφή του στις βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση πολίτη που κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη, συμβάλλοντας σύμφωνα με μαρτυρίες στον περιορισμό των συνεπειών της επίθεσης.

Στο στόχαστρο σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών

Καθώς η οργή εξαπλωνόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι συγκεντρώσεις μετατράπηκαν γρήγορα σε βίαιες ταραχές. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο της γραμμής Glider στην οδό Newtownards Road, ενώ καταγράφηκαν εμπρησμοί αυτοκινήτων και επιθέσεις σε κατοικίες και καταστήματα μεταναστών.

Στην περιοχή Shankill Road σημειώθηκαν λεηλασίες καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ενώ ένα κατάστημα αφρικανικών προϊόντων πυρπολήθηκε.

Στόχος επιθέσεων έγιναν επίσης εμπορικά καταστήματα μεταναστών, μεταξύ των οποίων και ένα τουρκικό κουρείο στην περιοχή Μπαλικλέρ της κομητείας Άντριμ.

Θρησκευτικοί και κοινοτικοί ηγέτες κατήγγειλαν ότι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους αποκλειστικά λόγω της καταγωγής ή του χρώματος του δέρματός τους.

Έντονη ανησυχία επικρατεί και στις κοινότητες μεταναστών, καθώς επιχειρηματίες σουδανικής καταγωγής έκλεισαν προληπτικά τα καταστήματά τους, ενώ το Ισλαμικό Κέντρο του Μπέλφαστ ακύρωσε τις βραδινές προσευχές και κάλεσε τα μέλη του να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκη της βίας

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι η βία δεν μπορεί να αποτελέσει απάντηση στο αποτρόπαιο περιστατικό της Δευτέρας. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους υπό τον φόβο νέας κλιμάκωσης.

Την καταδίκη τους για τα επεισόδια εξέφρασαν σύσσωμοι οι πολιτικοί ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας. Η πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης, Μισέλ Ο’Νιλ, έκανε λόγο για «καθαρή ακροδεξιά τραμπούκικη συμπεριφορά», τονίζοντας ότι «η φρικτή επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη στοχοποίηση αθώων ανθρώπων».

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για τέτοιου είδους καταστροφές και βιαιοπραγίες».

Παρέμβαση έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την επίθεση της Τρίτης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του προς το θύμα και ευχαριστώντας τόσο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο και τους πολίτες που παρενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη.

Η ακροδεξιά και η εκμετάλλευση της οργής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης, οι ταραχές κλιμακώθηκαν λίγες ώρες αφότου προσωπικότητες της ακροδεξιάς και σχολιαστές κατά της μετανάστευσης κάλεσαν τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους.

Μεταξύ αυτών ήταν ο γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, ενώ αναρτήσεις για την υπόθεση έκανε και ο Έλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ.

Only by protesting REPEATEDLY and LOUDLY will there be any change!! https://t.co/73GDcLLFwv — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Only Restore Britain can save Britain. It is the only way. https://t.co/lnvaJLrNWj — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2026

Πολιτικοί και κοινοτικοί παράγοντες κατηγόρησαν ακροδεξιούς κύκλους ότι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν την επίθεση προκειμένου να υποδαυλίσουν αντιμεταναστευτικά αισθήματα.

Ο βουλευτής του Sinn Féin (σ.σ. ο πολιτικός βραχίονας του ΙΡΑ) για το Βόρειο Μπέλφαστ, Τζον Φίνουκεϊν, χαρακτήρισε τις εικόνες «ντροπιαστικές», τονίζοντας ότι οικογένειες, επιχειρήσεις και ολόκληρες γειτονιές βρέθηκαν στο στόχαστρο της βίας.

Τα γεγονότα στο Μπέλφαστ αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη βαθιά πόλωση που επικρατεί γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακροδεξιά δίκτυα αξιοποιούν ολοένα και συχνότερα εγκληματικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μετανάστες προκειμένου να ενισχύσουν την επιρροή τους και να κινητοποιήσουν υποστηρικτές τους στους δρόμους.

Η ανησυχία των αρχών επικεντρώνεται πλέον στο ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή και οι πληγές που άνοιξαν τα επεισόδια δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.

Families attacked, with homes & buses burned in Belfast. Far right attempt to stir violence from Glasgow & Liverpool to Parliament Sq. Far right & fascist Tommy Robinson again use tragedy to promote violence & divide communities. https://t.co/pvUIHTGpnu — Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) June 9, 2026

Προπύργιο της ακροδεξιάς οι προτεσταντικές περιοχές

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν σε περιοχές που θεωρούνται παραδοσιακά «loyalist» συνοικίες του Μπέλφαστ, δηλαδή γειτονιές με κυρίως προτεσταντικό και ενωτικό πληθυσμό που ιστορικά στηρίζει την παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικά το ανατολικό και το δυτικό Μπέλφαστ, με χαρακτηριστικές περιοχές όπως η Shankill Road και η Newtownards Road, έχουν συνδεθεί διαχρονικά με αυτό το πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα.

Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν τα σοβαρότερα επεισόδια αποτελούν παραδοσιακά προπύργια των λεγόμενων «loyalists», δηλαδή των προτεσταντών ενωτικών που υποστηρίζουν τη διατήρηση της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για κοινότητες με ισχυρή ιστορική και πολιτική ταυτότητα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τη μακρόχρονη αντιπαράθεση με τους καθολικούς εθνικιστές ή ρεπουμπλικανούς, που επιδιώκουν την ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Η σύγκρουση αυτή σημάδεψε τη χώρα για δεκαετίες κατά την περίοδο των «Troubles» (1968-1998), αφήνοντας πίσω της περισσότερους από 3.500 νεκρούς και βαθιά κοινωνικά τραύματα. Αν και η «Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής» το 1998 έβαλε τέλος στη γενικευμένη βία, οι διαχωρισμοί ανάμεσα στις δύο κοινότητες εξακολουθούν να είναι ορατοί σε πολλές γειτονιές του Μπέλφαστ.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή αναταραχή δεν αποτελεί επιστροφή στη σύγκρουση καθολικών και προτεσταντών, αλλά μια μετατόπιση της οργής προς νέους στόχους.

Σε ορισμένες εργατικές και οικονομικά υποβαθμισμένες συνοικίες του loyalist χώρου, η μετανάστευση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα, με ακροδεξιές ομάδες να επιχειρούν να εκμεταλλευθούν περιστατικά εγκληματικότητας για να ενισχύσουν την επιρροή τους.

Έτσι, ενώ οι παλιές θρησκευτικές και εθνικές αντιπαραθέσεις δεν έχουν εξαφανιστεί, η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο γύρω από τη μετανάστευση, την ταυτότητα και την κοινωνική ανασφάλεια.