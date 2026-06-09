Σκηνές απόλυτου τρόμου που παραπέμπουν σε τζιχαντιστική επίθεση εκτυλίχθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Ένας άνδρας με καταγωγή από τη Σομαλία, επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα σε έναν 40χρονο, καταφέρνοντάς του πολλαπλά χτυπήματα και επιχειρώντας να τον αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου, μπροστά στα έντρομα μάτια των περαστικών.

Η εφιαλτική επίθεση στο φως της ημέρας

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική οδό της πόλης, όταν ο δράστης, οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, πλησίασε το θύμα και άρχισε να το χτυπά με μανία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο Σομαλός έριξε τον 40χρονο στο έδαφος και άρχισε να τον μαχαιρώνει στον λαιμό, με ξεκάθαρο στόχο να τον αποκεφαλίσει.

Το θύμα άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ γύρω του επικράτησε ακαριαία πανικός, με τους πολίτες να μην μπορούν να πιστέψουν τη φρίκη που εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια τους.

Η ηρωική επέμβαση των πολιτών

Ενώ ο δράστης συνέχιζε να καταφέρει τυφλά χτυπήματα στον λαιμό του 40χρονου, η άμεση και γενναία αντίδραση των περαστικών αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του θύματος.

Παρά τον άμεσο κίνδυνο, μια ομάδα πολιτών δεν δίστασε να ορμήσει προς το μέρος του μαινόμενου Σομαλού. Με συντονισμένες κινήσεις, οι περαστικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, να του αποσπάσουν το μαχαίρι και να τον κρατήσουν καθηλωμένο στο έδαφος μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Αστυνομίας.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Το 40χρονο θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέροντας βαθιά και σοβαρά τραύματα στην περιοχή του λαιμού. Παρά τη μεγάλη απώλεια αίματος, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, η οποία χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου, χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των πολιτών.

Στα χέρια των Αρχών ο δράστης

Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) έφτασε άμεσα στο σημείο, παρέλαβε τον Σομαλό από τους πολίτες και του φόρεσε χειροπέδες. Ο δράστης έχει οδηγηθεί σε απομόνωση και ανακρίνεται κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες από την αντιτρομοκρατική και το εγκληματολογικό, καθώς οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τα κίνητρα της επίθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με θρησκευτικά/ιδεολογικά κίνητρα ή για την πράξη ενός ατόμου με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.