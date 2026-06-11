Οι ταραχές στο Μπέλφαστ συνεχίστηκαν για δεύτερη νύχτα τους, με ομάδες ακροδεξιών να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων, αξιοποιώντας ως αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό ενός 40χρονου άνδρα από Σουδανό υπήκοο τη Δευτέρα 8/6.

Παρά τις εκκλήσεις της οικογένειας του θύματος να σταματήσει η βία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους των κυρίως προτεσταντικών και φιλοβρετανικών περιοχών της Βόρειας Ιρλανδίας, μετατρέποντας ολόκληρες γειτονιές σε πεδία συγκρούσεων.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει κανόνια νερού κοντά στον κυκλικό κόμβο Sandyknowes στο Newtownabbey, βόρεια του Μπέλφαστ, όπου περίπου 300 άτομα έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και εκτόξευσαν πέτρες, μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, πολλοί από τους συμμετέχοντες φορούσαν κουκούλες και μάσκες, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες.

Μπέλφαστ: Από την εγκληματική πράξη ενός ανθρώπου στη συλλογική τιμωρία χιλιάδων

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονους ιστορικούς συνειρμούς, καθώς ακροδεξιά δίκτυα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησαν να συνδέσουν συνολικά τους μετανάστες με την επίθεση του Σουδανού δράστη.

Η λογική αυτή θυμίζει τη ναζιστική θεωρία της «συλλογικής ευθύνης», σύμφωνα με την οποία μια ολόκληρη κοινότητα θεωρείται υπεύθυνη για τις πράξεις μεμονωμένων ατόμων. Πρόκειται για την ίδια αντίληψη που αξιοποίησε το ναζιστικό καθεστώς στη Γερμανία για να δικαιολογήσει τις διώξεις κατά των Εβραίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περιβόητη «Νύχτα των Κρυστάλλων» τον Νοέμβριο του 1938, όταν οργανωμένα ναζιστικά τάγματα εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις σε εβραϊκές επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες σε ολόκληρη τη Γερμανία και την Αυστρία.

Η ονομασία προήλθε από τα χιλιάδες σπασμένα τζάμια που γέμισαν τους δρόμους.

Τότε, όπως και σήμερα στο Μπέλφαστ, η πράξη ενός ατόμου χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να στοχοποιηθεί μια ολόκληρη πληθυσμιακή ομάδα.

Αν και οι ιστορικές αναλογίες έχουν σαφή όρια, οι εικόνες ανθρώπων να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα αναζητώντας αλλοδαπούς, να δημοσιεύουν διευθύνσεις μεταναστών στο διαδίκτυο και να πυρπολούν κατοικίες έχουν προκαλέσει σοκ στη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Οικογένειες με μωρά διασώθηκαν από φλεγόμενα σπίτια

Η πρώτη νύχτα των ταραχών αποδείχθηκε ιδιαίτερα βίαιη. Μασκοφόροι επιτέθηκαν σε κατοικίες που θεωρούσαν ότι στεγάζουν μετανάστες, έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα και πυρπόλησαν λεωφορείο στο Μπέλφαστ.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν κατοίκους από φλεγόμενα κτίρια, ενώ συνολικά 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρισκόταν και ένα βρέφος μόλις δύο μηνών.

Ο αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Μπάουτσερ, αποκάλυψε ότι οικογένειες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικά τμήματα για την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, η αστυνομία προειδοποίησε ότι χρήστες κοινωνικών δικτύων δημοσιεύουν διευθύνσεις κατοικιών μεταναστών, διευκολύνοντας τη δράση των ταραχοποιών και θέτοντας ζωές σε κίνδυνο.

Ο Anselme Shima, κάτοικος του Μπέλφαστ με καταγωγή από το Κονγκό, περιέγραψε το κλίμα τρόμου που επικρατεί.

«Ζω στην περιοχή σχεδόν δέκα χρόνια. Έχω καλή σχέση με τους γείτονές μου, αλλά το χθεσινό βράδυ ήταν φρικτό. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Φοβάμαι. Βλέποντας όλα αυτά, αναρωτιέμαι αν είμαι ο επόμενος», δήλωσε στο BBC.

Η οικογένεια του θύματος καταδικάζει τις επιθέσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ίδια η οικογένεια του τραυματία, Stephen Ogilvie, αποδοκίμασε δημόσια τα επεισόδια.

Σε ανακοίνωσή της διέψευσε τη φημολογία που κυκλοφορούσε στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, επισημαίνοντας ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν υποστηρίζει τη βία και ότι οι μετανάστες «έχουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας».

«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα», τόνισε η οικογένεια.

Απειλές, συλλήψεις και πολιτική καταδίκη

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τα επεισόδια, ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο άνδρες για επιθέσεις. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε νέες συλλήψεις.

Η ένταση έχει εξαπλωθεί και εκτός Βόρειας Ιρλανδίας, με επεισόδια να καταγράφονται ακόμη και στη Σκωτία, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αντι-μεταναστευτική κινητοποίηση στο Δουβλίνο.

Το πολιτικό σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας εμφανίστηκε ασυνήθιστα ενωμένο απέναντι στα γεγονότα.

Η πρώτη υπουργός του Σιν Φέιν Μισέλ Ο’Νιλ, χαρακτήρισε τους δράστες δειλούς τραμπούκους: «Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε σπίτια και επιτίθενται σε οικογένειες, δεν είναι τίποτα λιγότερο από αηδιαστικά δειλοί τραμπούκοι».

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Έμμα Λιτλ-Πέντγκελι που ανήκει φιλοβρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, υπογράμμισε ότι «είναι εντελώς λάθος να εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για τις πράξεις ενός ατόμου και να γίνονται επιθέσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία απολύτως εμπλοκή με το περιστατικό».

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Στόρμοντ συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε κοινή ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι οι ταραχές έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις κοινότητες, έχουν διασπείρει τον φόβο και έχουν θέσει αθώους ανθρώπους σε κίνδυνο.

«Δεν επρόκειτο απλώς για οικογένειες από κοινότητες εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά για οικογένειες από διαφορετικές κοινότητες που δέχτηκαν αυτή την άθλια συμπεριφορά χθες το βράδυ», δήλωσε ο Μπάουτσερ στο BBC. «Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία γι’ αυτό».

Η Δήμαρχος του Μπέλφαστ, Ρόις-Μαίρ Ντόνελι η οποία ανήκει στο Σιν Φέιν, είπε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης στο κέντρο του Δουβλίνου στη Σκωτία.

Ταραχές και στη Σκωτία

Μουσουλμάνοι που είχαν πάει στο μεγαλύτερο τζαμί της Σκωτίας στη Γλασκώβη, εγκλωβίστηκαν σε αυτό όταν ομάδες ακροδεξιών τους επιτέθηκαν, με την αστυνομία να προβαίνει σε τρείς συλλήψεις διαδηλωτών, ενώ ακόμη τρεις διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις συγκρούσεις.

Ο Πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν απαράδεκτες, λέγοντας: «Η Σκωτία είναι ένα φιλόξενο έθνος και όσοι επιλέγουν να ζήσουν εδώ είναι πολύτιμα μέλη των κοινοτήτων μας. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή τη συμπεριφορά και αντιτίθεμαι σθεναρά σε πράξεις που υποδαυλίζουν οποιαδήποτε μορφή βίας και μισαλλοδοξίας. Και θέλω να είμαι σαφής – ο ρατσισμός, το μίσος και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Σκωτία και πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην αντίθεσή τους».