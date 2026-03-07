Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε δημόσια ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός Μπεν Στίλερ, ζητώντας από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει απόσπασμα από την ταινία Tropic Thunder, που χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (Twitter), ο Στίλερ υποστήριξε ότι οι δημιουργοί της ταινίας δεν έδωσαν άδεια για τη χρήση της σκηνής και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμούν το έργο τους να συνδέεται με πολιτική προπαγάνδα. «Δεν σας δώσαμε άδεια, δεν θέλουμε καμία σχέση με την προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ben Stiller slams the White House for using a “Tropic Thunder” clip in a military promo video. Stiller demands its removal, stating, “War is not a movie,” and objects to his satire being used as propaganda. pic.twitter.com/Zu7mWbiJiN — Bentek (@sizhepinizsiniz) March 6, 2026



Το επίμαχο βίντεο του Λευκού Οίκου, με τη λεζάντα «Justice the American way», αποτελεί ένα μονταρισμένο κολάζ σκηνών από γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ταινίες Braveheart, Top Gun, Superman, Transformers, Iron Man 2, Star Wars: The Last Jedi και η Tropic Thunder, καθώς και αποσπάσματα από τις σειρές Breaking Bad και Better Call Saul.

Ben Stiller Tells Trump’s White House to Remove ‘Tropic Thunder’ Clip From Pro-War Video: ‘We Never Gave You Permission’ and ‘War Is Not a Movie’ https://t.co/b3oiJj3chx — LuigiBOmalley2 (@LuigiOmalley2) March 6, 2026



Το βίντεο ξεκινά με σκηνή από το Iron Man 2, όπου ο χαρακτήρας Τόνι Σταρκ, τον οποίο υποδύεται ο Robert Downey Jr., εμφανίζεται να λέει «Ξύπνα, ο μπαμπάς έρχεται σπίτι». Στη συνέχεια ακολουθούν σκηνές από τον Gladiator με τον Russell Crowe και από το Braveheart με τον Mel Gibson, οι οποίες εναλλάσσονται με πλάνα από στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Iran.

BEN STILLER JUST GOT ABSOLUTELY ROASTED 😂🔥 30-second savage cartoon takedown I made with Grok Imagine of Hollywood’s biggest snowflake. Stiller throws a full liberal meltdown because Trump used a clip from his own movie Tropic Thunder without asking.

Bro really made a war… pic.twitter.com/OntTe1Sc7R — American™ (@1776_13) March 7, 2026

Στο τέλος του βίντεο ακούγεται η χαρακτηριστική φράση «Perfect victory», (Τέλεια Νίκη), παραπέμποντας στη σειρά παιχνιδιών και ταινιών Mortal Kombat, ενώ εμφανίζεται η επιγραφή «Ο Λευκός Οίκος».

Η παρέμβαση του Στίλερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρότι αρκετοί χρήστες στήριξαν τη θέση του, άλλοι του υπενθύμισαν τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο το 2022, όταν είχε επισκεφθεί τη χώρα, για να εκφράσει τη στήριξή του στον ουκρανικό λαό.