“Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο”, δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν το βράδυ της Κυριακής στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί, την οποία οι Aρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα αυτή από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

“Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια”, πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι “αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη”.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας χαιρετίζει την αποτυχία του πραξικοπήματος

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (OIF) “εξήρε τη γρήγορη αντίδραση των Αρχών” του Μπενίν, οι οποίες δηλώνουν ότι απέτρεψαν την Κυριακή απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ αποδοκίμασε “την ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων της δημοκρατικής τάξης στη Δυτική Αφρική”.

Σε ανακοίνωση, η γενική γραμματέας της Γαλλοφωνίας Λουίζ Μουσικιουαμπό “καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την απόπειρα κατάληψης της εξουσίας με τη βία που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί, Κυριακής, στο Μπενίν”, η οποία “συνιστά σοβαρή παραβίαση των δημοκρατικών αρχών που αποτελούν τον πυρήνα των δεσμεύσεων της Γαλλοφωνίας”.

Οι Αρχές του Μπενίν δήλωσαν την Κυριακή ότι απέτρεψαν απόπειρα πραξικοπήματος, λίγες ώρες μετά την εισβολή το πρωί στρατιωτικών στην τηλεόραση που δήλωναν ότι καθαίρεσαν τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Η Μουσικιουαμπό “χαιρετίζει τη γρήγορη αντίδραση των Αρχών, που κατέστησε δυνατή την αποκατάσταση της τάξης, και ζητεί τον πλήρη σεβασμό της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, καθώς και την εγγύηση της ασφάλειας του πληθυσμού”.

Η γενική γραμματέας της Γαλλοφωνίας σημειώνει επίσης “την ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων της δημοκρατικής τάξης στη Δυτική Αφρική, οι οποίες υπονομεύουν σοβαρά τη σταθερότητα και τους θεσμούς της περιοχής”.

Ο Οργανισμός (OIF), με έδρα το Παρίσι, αριθμεί 90 κράτη και κυβερνήσεις (53 μέλη, πέντε συνδεδεμένα μέλη και 32 παρατηρητές).

Ο Ταλόν αναμένεται να παραιτηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, έπειτα από δύο θητείες στην ηγεσία του Μπενίν, μικρής παράκτιας χώρας της Δυτικής Αφρικής με σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η οποία όμως υπονομεύεται από τη φονική βία των τζιχαντιστών στο βόρειο τμήμα της.

Η απόπειρα πραξικοπήματος σημειώνεται σε μια Δυτική Αφρική την οποία ταλανίζει η πολιτική αστάθεια από την αρχή της δεκαετίας, με πραξικοπήματα στο Μάλι, τη Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα -δύο γειτονικές χώρες του Μπενίν- καθώς και στη Γουινέα και, πιο πρόσφατα, στα τέλη Νοεμβρίου, στη Γουινέα-Μπισάου.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP, Reuters