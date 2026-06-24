Ένα από τα πιο διαβόητα ακίνητα της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας αλλάζει χέρια. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ιταλικού τύπου (Corriere della Sera και La Repubblica), η μυθική «Βίλα Τσερτόζα» («Villa Certosa») της Σαρδηνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι, περνά σύντομα στον έλεγχο της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί με την Constellation hotels holding Ltd Sca, μια εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία λειτουργεί ως επενδυτικό όχημα της κυβερνώσας δυναστείας Αλ Θάνι. Πίσω από την αγορά φέρεται να βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Τασίμ μπιν Τζάμπρ Αλ Θάνι.

Το τίμημα της εξαγοράς κλείδωσε στα 350 εκατομμύρια ευρώ, αν και αρχικά η αξία του κτήματος είχε αποτιμηθεί στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογένεια Μπερλουσκόνι επιβεβαίωσε ήδη ότι έκανε δεκτή τη σχετική δεσμευτική πρόταση αγοράς.

Ένα παλάτι 126 δωματίων με βαριά ιστορία

Η Βίλα Τσερτόζα, με θέα στον Κόλπο της Marinella, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό υπερθέαμα. Εκτείνεται σε 4.500 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων και διαθέτει 126 δωμάτια, πολυτελείς πισίνες, ιδιωτικό θέατρο εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας Ελλάδας και ένα τεράστιο ιδιωτικό πάρκο που καταλήγει στη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής κυριαρχίας του «Καβαλιέρε», η έπαυλη λειτούργησε ως η ανεπίσημη θερινή έδρα του Ιταλού πρωθυπουργού, φιλοξενώντας κορυφαίους παγκόσμιους ηγέτες, όπως τον Βλαδίμιρ Πούτιν, τον Τόνι Μπλερ και τον Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο.

Από τα πάρτι «μπουνγκα-μπούνγκα» στο σήμερα

Το ακίνητο συνδέθηκε άρρηκτα και με τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του Μπερλουσκόνι, καθώς εκεί φιλοξενήθηκαν τα διαβόητα πάρτι «μπούνγκα-μπούνγκα». Οι συγκεντρώσεις αυτές είχαν οδηγήσει σε πολύκροτες δικαστικές περιπέτειες για πορνεία ανηλίκων, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, από τις οποίες ο μεγιστάνας τελικά αθωώθηκε.

Αντίθετα, η πρώην οδοντιατρική υγιεινολόγος και τηλεπερσόνα, Νικόλ Μινέτι, καταδικάστηκε για τη στρατολόγηση γυναικών, με την υπόθεσή της να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι τον περασμένο Μάιο.

Μέχρι στιγμής, οι νέοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν η έπαυλη θα διατηρηθεί ως ιδιωτική κατοικία ή αν θα μετατραπεί σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο.

Το Κατάρ επεκτείνεται στη Σαρδηνία

Η κίνηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την ήδη ισχυρή παρουσία της οικογένειας Αλ Θάνι στη Σαρδηνία, όπου διαθέτει εκτεταμένες επενδύσεις, από VIP τουριστικές υποδομές μέχρι το υπερσύγχρονο νοσοκομείο Mater Olbia.

Παράλληλα, η πώληση, η οποία έρχεται περίπου έναν χρόνο αφότου το ακίνητο βγήκε στην αγορά, βοηθά τους κληρονόμους του Μπερλουσκόνι να διευθετήσουν τις τελευταίες οικονομικές εκκρεμότητες της διαθήκης του, μετά τον θάνατό του το 2023.

Σημειώνεται ότι ο Ιταλός μεγιστάνας άφησε πίσω του τεράστια ποσά, στα οποία περιλαμβάνονται από 100 εκατομμύρια ευρώ για την πρώην σύντροφό του, Μάρτα Φασίνα και άλλα τόσα για τον αδελφό του, Πάολο Μπερλουσκόνι.