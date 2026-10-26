Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Jet2 κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, όταν το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Βενετία βγήκε προσωρινά εκτός διαδρόμου προσγείωσης. Αιτία στάθηκαν οι σφοδροί άνεμοι που προκάλεσε η καταιγίδα «Booelo», η οποία σάρωσε την περιοχή με ριπές που άγγιξαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Το δραματικό βίντεο της προσγείωσης

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας τις τρομακτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησε το πλήρωμα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το αεροπλάνο να πλησιάζει τον διάδρομο και, κατά την πρώτη επαφή με το έδαφος, να ανασηκώνεται ελαφρά και να ταλαντεύεται εξαιτίας των ισχυρών πλαγιομετωπικών ανέμων.

Στη δεύτερη επαφή, η μύτη του σκάφους βρέθηκε στραμμένη προς τα έξω, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να παρασυρθεί λόγω ταχύτητας στο γρασίδι, σηκώνοντας σκόνη και λάσπη από τους τροχούς.

Παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η ψυχραιμία και οι έγκαιρες ενέργειες των πιλότων απέτρεψαν τα χειρότερα. Το πλήρωμα κατάφερε να διορθώσει άμεσα την πορεία, επαναφέροντας το αεροσκάφος στην άσφαλτο και ευθυγραμμίζοντάς το πλήρως, χωρίς να σημειωθεί ο παραμικρός τραυματισμός.

Η επίσημη τοποθέτηση της Jet2

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, μιλώντας στην εφημερίδα Mirror, ξεκαθάρισε τις συνθήκες του συμβάντος:

«Η πτήση LS1310 από τη Βενετία προς το Μπέρμιγχαμ μετακινήθηκε προσωρινά εκτός του διαδρόμου προσγείωσης μετά την προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, εξαιτίας των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που προκάλεσε η καταιγίδα “Booelo”. Το αεροσκάφος επέστρεψε αμέσως στον διάδρομο και τροχοδρόμησε προς τη θέση στάθμευσης. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι αποβιβάστηκαν κανονικά».

Το περιστατικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες στιγμές ενός Σαββατοκύριακου έντονης κακοκαιρίας στη χώρα, όπου οι ακραίες ριπές ανέμου οδήγησαν σε δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και παρατεταμένες καθυστερήσεις.