Ένα εντυπωσιακό αλλά και απόκοσμο φαινόμενο, αντίκρισαν χθες το βράδυ (8/1) οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς. Ο νυχτερινός ουρανός βάφτηκε σε αποχρώσεις του φούξια, μετά τη χιονοθύελλα που προκάλεσε η κακοκαιρία Goretti.

Κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ, του Χέντνεσφορντ και του Στάφορντσιρ, κατέγραψαν το σπάνιο θέαμα, πλημμυρίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εντυπωσιακές φωτογραφίες του ροζ ουρανού.

🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK Pink snow filled skies that never ever used to happen, just happened again! Something has changed. pic.twitter.com/EC6SUWJJ88 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του BBC, Σάιμον Κινγκ, η συνδυασμένη δράση της νεφοκάλυψης και της χιονόπτωσης έκανε την ατμόσφαιρα πιο «ανακλαστική», ενώ η κύρια πηγή φωτός φαίνεται να ήταν το γήπεδο St Andrew’s, της πόλης του Μπέρμιγχαμ.