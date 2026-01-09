Ένα εντυπωσιακό αλλά και απόκοσμο φαινόμενο, αντίκρισαν χθες το βράδυ (8/1) οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς. Ο νυχτερινός ουρανός βάφτηκε σε αποχρώσεις του φούξια, μετά τη χιονοθύελλα που προκάλεσε η κακοκαιρία Goretti.
Grow lights at Birmingham City FC create a #pinksky after snow fall in the city #birmingham #birminghamsnow #stormgoretti @bbcwm @GettyImages pic.twitter.com/8Br31in8Ns
— Christopher Furlong (@Chris_Furlong) January 9, 2026
Κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ, του Χέντνεσφορντ και του Στάφορντσιρ, κατέγραψαν το σπάνιο θέαμα, πλημμυρίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εντυπωσιακές φωτογραφίες του ροζ ουρανού.
🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK
Pink snow filled skies that never ever used to happen, just happened again!
Something has changed. pic.twitter.com/EC6SUWJJ88
— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του BBC, Σάιμον Κινγκ, η συνδυασμένη δράση της νεφοκάλυψης και της χιονόπτωσης έκανε την ατμόσφαιρα πιο «ανακλαστική», ενώ η κύρια πηγή φωτός φαίνεται να ήταν το γήπεδο St Andrew’s, της πόλης του Μπέρμιγχαμ.