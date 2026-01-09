Ένα εντυπωσιακό αλλά και απόκοσμο φαινόμενο, αντίκρισαν χθες το βράδυ (8/1) οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς. Ο νυχτερινός ουρανός βάφτηκε σε αποχρώσεις του φούξια, μετά τη χιονοθύελλα που προκάλεσε η κακοκαιρία Goretti.

 

Κάτοικοι του Μπέρμιγχαμ, του Χέντνεσφορντ και του Στάφορντσιρ, κατέγραψαν το σπάνιο θέαμα, πλημμυρίζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εντυπωσιακές φωτογραφίες του ροζ ουρανού.

 

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του BBC, Σάιμον Κινγκ, η συνδυασμένη δράση της νεφοκάλυψης και της χιονόπτωσης έκανε την ατμόσφαιρα πιο «ανακλαστική», ενώ η κύρια πηγή φωτός φαίνεται να ήταν το γήπεδο St Andrew’s, της πόλης του Μπέρμιγχαμ.

