Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε την Τρίτη (16/4) το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ μετά από αναφορά πιλότου αεροσκάφους για «ύποπτο αντικείμενο».

Το αεροσκάφος της Aer Lingus πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, όπου ενεργοποιήθηκαν οι ομάδες αντιμετώπισης και απενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών.

Η πτήση απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ με προορισμό το Μπέλφαστ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου στο Μπέρμιγχαμ και ζήτησε να ακολουθήσει διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης λόγω ύποπτου αντικειμένου.

Birmingham Airport reopened at 1800 hours following a security incident on an aircraft. All passengers and crew disembarked safely.

Customers are advised to check with their airline, or here: https://t.co/SdckvjhANq before checking in, due to potential delays.

— Birmingham Airport (@bhx_official) April 16, 2024