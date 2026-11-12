Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υποσχέθηκε την Πέμπτη να “αγωνιστεί” για να εξασφαλίσει “μια καλή συμφωνία” που θα αφορά την προσέγγιση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα.

“Θεωρώ ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή συμφωνία για το Ηνωμένο Βασίλειο και γι’ αυτό θα αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες”, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ στο τέλος των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο.

Προέβλεψε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν “μέχρι την τελευταία στιγμή” και ότι “τα πράγματα πιθανόν θα γίνουν περίπλοκα” πριν από τη σύνοδο κορυφής στις 20 Νοεμβρίου.