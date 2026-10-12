Ως «σχεδόν βέβαιη» χαρακτηρίζει πλέον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, την καθοδήγηση του επεισοδίου ασφαλείας στη στρατιωτική αεροπορική βάση της RAF Fairford από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, αν και βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος, τελεί υπό τη διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής

Οι νέες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, έρχονται να ενισχύσουν προγενέστερες δηλώσεις του περί ισχυρών ενδείξεων εμπλοκής της Τεχεράνης στο σχεδιαζόμενο χτύπημα του προηγούμενου μήνα.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα με χρηματική εγγύηση.

Διπλωματικό διάβημα και αυστηρή προειδοποίηση

Σε παράλληλη διπλωματική κίνηση, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε εκτάκτως τον πρέσβη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράστηκε η έντονη δυσφορία του Λονδίνου για τις συστηματικές ενέργειες της Τεχεράνης να υπονομεύσει την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του, αξιοποιώντας εγκληματικά δίκτυα, ομάδες-πληρεξουσίους (proxies) και κακόβουλες κρατικές δραστηριότητες.