Σε μία από τις πιο ξεκάθαρες τοποθετήσεις Βρετανού πρωθυπουργού για το Brexit, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να παραδεχθεί ότι η συμφωνία αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν λειτούργησε», υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που δόθηκαν εκ των προτέρων στη δημοσιότητα, ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Lord Mayor’s Banquet στο Λονδίνο.

«Το Brexit που μας δόθηκε δεν λειτούργησε. Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε», αναμένεται να δηλώσει, ανοίγοντας ουσιαστικά ξανά μία από τις πλέον διχαστικές πολιτικές συζητήσεις στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας.

Ο Μπέρναμ αναμένεται μάλιστα να παρομοιάσει την κατάσταση με το παραμύθι «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», υποστηρίζοντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να παραδεχθεί ανοιχτά τις συνέπειες της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είναι σαν τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, όπου κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πει την προφανή αλήθεια», αναφέρεται στα αποσπάσματα της ομιλίας του.

Στροφή προς στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στις 20 Νοεμβρίου, όπου ο Μπέρναμ θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Στόχος του Λονδίνου είναι να επιτευχθούν νέες συμφωνίες σε τομείς όπως το εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, η αγορά εκπομπών άνθρακα και η κινητικότητα των νέων μεταξύ Βρετανίας και χωρών της ΕΕ. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι σχετικές συμφωνίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 0,4%.

Ο Μπέρναμ έχει ήδη κατηγορήσει τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Συντηρητικών ότι επέλεξαν μία πολύ πιο «σκληρή» μορφή Brexit από εκείνη που, κατά την άποψή του, πολλοί πολίτες θεωρούσαν ότι ψήφιζαν στο δημοψήφισμα του 2016.

Μιλώντας το Σάββατο στο συνέδριο των Εργατικών της Ουαλίας, είχε δηλώσει ότι η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε» την τελευταία δεκαετία, κατηγορώντας παράλληλα τους Συντηρητικούς ότι «έκαψαν όλες τις γέφυρες» με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα.

Οι τρεις όροι του Μπέρναμ

Παρά την κριτική του στο Brexit, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν προαναγγέλλει άμεση επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για οποιαδήποτε νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες θέτει τρεις βασικές προϋποθέσεις: να μην παραβιάζει τις δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος των Εργατικών, να βελτιώνει ουσιαστικά τη σημερινή συμφωνία του Brexit και να προσφέρει χειροπιαστό όφελος στην καθημερινότητα των Βρετανών πολιτών.

Οι σημερινές «κόκκινες γραμμές» αποκλείουν, τουλάχιστον για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, την επιστροφή στην ενιαία αγορά, την τελωνειακή ένωση ή την πλήρη επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Ωστόσο, ο Μπέρναμ έχει αφήσει ανοιχτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί μακροπρόθεσμα η σχέση Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει τελικά να έχουν τον καθοριστικό λόγο σε οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή.

Η στάση του σηματοδοτεί σαφή αλλαγή τόνου στις σχέσεις Λονδίνου – Βρυξελλών, με τη βρετανική κυβέρνηση να επιδιώκει πλέον μία περισσότερο συνεργατική σχέση με την ΕΕ, χωρίς όμως –τουλάχιστον στην παρούσα φάση– να ανατρέπει επισήμως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016.