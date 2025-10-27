Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο ανεξάρτητος αριστερός Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς εξέφρασε πρόσφατα θετική γνώμη για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Μετανάστευση, κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Tim Dillon Show. Ο Σάντερς δήλωσε ότι ο πρώην Πρόεδρος «έκανε καλύτερη δουλειά» στη φύλαξη των συνόρων σε σχέση με τον σημερινό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, καλώντας παράλληλα τους Δημοκρατικούς να υιοθετήσουν πιο αυστηρή πολιτική επιβολής του Νόμου.

«Όσο υπάρχουν εθνικά κράτη, πρέπει να υπάρχουν σύνορα. Αν δεν έχεις σύνορα, τότε δεν έχεις και έθνος», τόνισε ο Σάντερς. Πρόσθεσε ακόμη: «Ο Τραμπ έκανε καλύτερη δουλειά. Δεν μου αρέσει ο Τραμπ, το ξέρετε, αλλά πρέπει να έχουμε ασφαλή σύνορα — και δεν είναι και τόσο δύσκολο να το πετύχεις».

Οι δηλώσεις, που μεταδόθηκαν στο επεισόδιο της Τετάρτης και κυκλοφορούν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζουν μία από τις πιο έντονες διαφοροποιήσεις του Σάντερς από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Γερουσιαστής επικρίνοντας την Κυβέρνηση Μπάιντεν είπε χαρακτηριστικά: «Ο Μπάιντεν δεν το έκανε».

Ο Σάντερς, που διεκδίκησε δύο φορές το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία, είχε στο παρελθόν διαφοροποιηθεί από το Κόμμα του στο ζήτημα της Μετανάστευσης. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2020 είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της ρητορικής περί «ανοιχτών συνόρων», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό» για να διασφαλίσουν τα σύνορά τους.

Οι δηλώσεις έγιναν ενόψει της προώθησης του νέου βιβλίου του Σάντερς, Fight Oligarchy, και σε απάντηση στις ερωτήσεις του παρουσιαστή Τιμ Ντίλον, σχετικά με το τι θα πρέπει να εκπροσωπεί σήμερα η πλατφόρμα των Δημοκρατικών. Ο Γερουσιαστής επεσήμανε ότι η στάση του σήμερα διαφοροποιείται από εκείνη του 2020, όταν είχε απορρίψει τον όρο «κρίση στα σύνορα» και είχε επικρίνει τον Τραμπ ότι «δαιμονοποιεί τους μετανάστες».

Πηγή: Youtube