Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς επιτέθηκε πρόσφατα σκληρά στην αμερικανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Γερουσίας, παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο της Γάζας.

Αφού πρώτα κάνει μια αναφορά στα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που είναι θύματα αυτού του πολέμου, καταγγέλλει ότι το 70% των εξόδων του Ισραήλ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, έχει χρηματοδοτηθεί από τις ΗΠΑ, καθώς έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό τον σκοπό.

