Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το υπουργείο του έχει εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, στοχεύοντας στη διάλυση των δικτύων που, όπως υποστηρίζει, στηρίζουν την ιρανική οικονομία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι, μέσω της επιχείρησης «Economic Fury», το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει στοχεύσει τις διεθνείς «σκιώδεις τραπεζικές» υποδομές του Ιράν, την πρόσβασή του σε κρυπτονομίσματα, τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» και τα δίκτυα προμηθειών οπλισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά πλήττουν επίσης τη χρηματοδότηση ιρανικών πληρεξουσίων οργανώσεων στην περιοχή, καθώς και ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια τύπου «teapot» που, όπως υποστήριξε, στηρίζουν το ιρανικό πετρέλαιο εμπόριο.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές έχουν διαταράξει «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα» που θα κατευθύνονταν προς την ιρανική κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός στο Ιράν έχει διπλασιαστεί και το νόμισμα της χώρας έχει υποτιμηθεί ραγδαία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αμερικανική εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, διαταράσσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Όπως σημείωσε, το νησί Χαργκ, ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, πλησιάζει σε οριακή χωρητικότητα αποθήκευσης, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, θα αναγκάσει το καθεστώς να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί απώλειες περίπου 170 εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως και επιφέρει «μόνιμες ζημιές» στις ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές.

