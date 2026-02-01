Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τορίνο, στην Ιταλία, καθώς διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί πορεία με τη συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Σύγκρουση διαδηλωτών με αστυνομικές δυνάμεις – Τριάντα τραυματίες

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι περίπου τριάντα και ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών.

Όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών. «Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

Χτύπησαν αστυνομικό με σφυρί – Αντιδράσεις από Μελόνι και Ματαρέλα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι με ανάρτησή της στο Χ αναφέρθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν. Αναφέρθηκε σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης με αστυνομικό, πεσμένο στο έδαφος, ο οποίος γίνεται στόχος επίθεσης βίαιων διαδηλωτών. «Πρόκειται για βίντεο που έγινε βάιραλ και στο ίντερνετ. Ο αστυνομικός περικυκλώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές και με σφυρί» γράφει, στην διαδικτυακή της πύλη, η εφημερίδα «La Repubblica».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους»

«Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, στην πορεία του ανταγωνιστικού χώρου κατά της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, είναι σοβαρά και απαράδεκτα. Μια νόμιμη εκκένωση ακινήτου που τελούσε υπό παράνομη κατάληψη, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την χρήση βίας, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, για πυρπολήσεις και οργανωμένες επιθέσεις, μέχρι και σε όχημα της αστυνομίας», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. «Οι εικόνες του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλωτές, αλλά με άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους», πρόσθεσε η Μελόνι.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας του να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό ο οποίος τραυματίσθηκε από την συγκεκριμένη επίθεση, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

