O συνιδρυτής της Microsoft αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από την κεντρική ομιλία του στο AI Impact Summit (Σύνοδος για την Τεχνητή Νοημοσύνη) στο Νέο Δελχί, στην Ινδία, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα.

Αιφνιδιαστική ακύρωση ομιλίας

Ο Μπιλ Γκέιτς ακύρωσε αιφνιδιαστικά τη συμμετοχή του στη σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία, καθώς συνεχίζονται οι ερωτήσεις γύρω από τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι βρισκόταν ήδη στην Ινδία, όπου το Ίδρυμα Γκέιτς συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε προγράμματα κοινωνικού οφέλους. Τονίζεται μάλιστα ότι είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει κεντρική ομιλία αμέσως μετά τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι.

Όμως, το πρωί της Πέμπτης ανακοίνωσε την ακύρωση, λίγες ώρες πριν από την έναρξη. Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Γκέιτς ανέφερε ότι, «μετά από προσεκτική σκέψη και ώστε να διασφαλιστεί ότι το επίκεντρο θα παραμείνει στις βασικές προτεραιότητες της συνόδου, ο κ. Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει την κεντρική του ομιλία».

Η απόφαση ήρθε λιγότερο από 48 ώρες αφότου το Ίδρυμα είχε διαβεβαιώσει ότι θα μιλούσε κανονικά στο συνέδριο. Παρά την απουσία του Γκέιτς, το Ίδρυμά του διαβεβαίωσε ότι παραμένει «πλήρως δεσμευμένο» στη συνεργασία με την Ινδία, ενώ στο συνέδριο θα το εκπροσωπήσει ο Άνκουρ Βόρα, επικεφαλής των γραφείων Αφρικής και Ινδίας.

Τα αρχεία Έπστιν

Αν και το ίδρυμά του δεν αναφέρθηκε ρητά σε αυτό που ο Γκέιτς φοβόταν ότι θα αποσπούσε την προσοχή από τον επιδιωκόμενο στόχο της Συνόδου Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Έπστιν στα τέλη Ιανουαρίου ενέτεινε τη διαμάχη γύρω από τους δεσμούς του με τον διασυρμένο χρηματοδότη, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα του Guardian.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι «μετανιώνει» που γνώρισε τον Έπστιν, ενώ αρνήθηκε την κατηγορία, η οποία εμφανίστηκε σε ένα προσχέδιο ηλεκτρονικού μηνύματος που έγραψε ο Έπστιν, ως «ψευδή» και ζήτησε συγγνώμη για τις σχέσεις του με τον πρώην συνεργάτη του. «Λυπάμαι για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο 70χρονος στο αυστραλιανό ειδησεογραφικό πρακτορείο 9News νωρίτερα αυτό το μήνα.

Με πληροφορίες από Guardian