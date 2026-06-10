Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αρνήθηκε σήμερα (10/6) πως γνώριζε το οτιδήποτε όσον αφορά την εγκληματική δράση του Τζέφρι Έπστιν. Η διάψευση έγινε κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσής του ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία διερευνά τις επαφές του δισεκατομμυριούχου με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή.

«Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: δεν υπήρξα ποτέ μάρτυρας, ούτε είχα καμία ένδειξη πως ο Έπστιν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο Γκέιτς στην εισαγωγική του τοποθέτηση, η οποία αναρτήθηκε στην προσωπική του ιστοσελίδα GatesNotes, συμπληρώνοντας: «Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν».

Ο Μπιλ Γκέιτς προσήλθε το πρωί της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, καθώς τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ζήτησαν την ακρόασή του, προκειμένου να ρίξει φως στις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή.

«Ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα βοηθήσει το σημαντικό έργο αυτής της επιτροπής, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους λίγο πριν περάσει το κατώφλι της αίθουσας.

Η πρόθεση του Γκέιτς να συνεργαστεί είχε επιβεβαιωθεί από τον περασμένο Απρίλιο, όταν η εκπρόσωπος Τύπου του είχε αναφέρει σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο επιχειρηματίας «αν και δεν παρέστη ποτέ, ούτε συμμετείχε σε καμία παράνομη ενέργεια του Έπστιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής».

Ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, ξεκαθάρισε πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι οι νομοθέτες επιδιώκουν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες «σχετικά με τη σχέση με τον Έπστιν και τη Μάξγουελ», τη στενή συνεργάτιδα του Έπστιν, που εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τι είδε; Γνώριζε τι συνέβαινε; Ενεπλάκη σε όλο αυτό;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο βουλευτής σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς είχε χαρακτηρίσει «τεράστιο λάθος» τις επαφές του με τον Τζέφρι Έπστιν. Στο πλαίσιο εκείνο, είχε παραδεχθεί στα μέλη του φιλανθρωπικού του ιδρύματος ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη στις έκνομες ενέργειες του Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 πριν οδηγηθεί σε δίκη για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Τζέφρι Έπστιν είχε γνώση για τις εξωσυζυγικές μου σχέσεις και επιχείρησε να τις αξιοποιήσει ως μέσο πίεσης εναντίον μου, υποστήριξε σήμερα ο Γκέιτς. Ο ιδρυτής της Microsoft παραδέχθηκε εκ νέου ότι είχε απατήσει την πρώην σύζυγό του, Μελίντα.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής χρησιμοποίησε αυτά τα «οδυνηρά μυστικά» προκειμένου να τον εκβιάσει και να τον αναγκάσει να αποκαταστήσει τις επαφές τους, αφότου ο ίδιος ο Γκέιτς είχε αποφασίσει να διακόψει τη μεταξύ τους σχέση. Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο δισεκατομμυριούχος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

«Έμαθα ότι ο Έπστιν είχε πληροφορηθεί ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, μεταξύ τους του γεγονότος ότι είχα απατήσει τη σύζυγό μου. Αυτές οι σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπστιν, αλλά ήταν οδυνηρές για την οικογένειά μου», ανέφερε ο Γκέιτς στη γραπτή τοποθέτηση που είχε προετοιμάσει για την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

Το ιστορικό της γνωριμίας τους

Η σχέση των δύο ανδρών ξεκίνησε το 2011, όταν γνωρίστηκαν και ανέπτυξαν φιλικούς δεσμούς, καθώς ο Έπσταϊν είχε υποσχεθεί ότι μπορούσε να συνεισφέρει στη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για διεθνή προγράμματα που αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Εκείνη την περίοδο, ο Έπστιν ήταν ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών, καθώς τρία χρόνια νωρίτερα, το 2008, είχε ομολογήσει την ενοχή του στη Φλόριντα για την κατηγορία της προσέλκυσης ανηλίκου στην πορνεία.

«Θυμάμαι ότι γνώριζα ότι ο Έπστιν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενα νομικά προβλήματα, αλλά δεν είχα κατανοήσει πλήρως την έκταση των εγκλημάτων που είχε διαπράξει. Δέχτηκα τη γνωριμία χωρίς να ασκήσω την κριτική που θα έπρεπε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκέιτς, απευθυνόμενος στα μέλη του Κογκρέσου.