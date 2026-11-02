Σημαντικές εκροές κεφαλαίων καταγράφονται από την Binance, καθώς επενδυτές έχουν αποσύρει περίπου 3,6 δισ. δολάρια μετά τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Από την επίθεση αφαιρέθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις ειδικών και αμερικανικών Αρχών δείχνουν προς τη Βόρεια Κορέα.

Μετά την παραβίαση, η Binance είχε αναστείλει προσωρινά τις αναλήψεις προκειμένου να εξετάσει την έκταση του περιστατικού και να πραγματοποιήσει ελέγχους στα συστήματά της.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε σταδιακά την επαναφορά των αναλήψεων.

Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις περίπου 4,6 δισ. δολαρίων, ενώ οι νέες καταθέσεις ανέρχονταν στο 1 δισ. δολάρια. Έτσι, οι καθαρές εκροές διαμορφώθηκαν κοντά στα 3,6 δισ. δολάρια.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, ύψους 171 δισ. δολαρίων, που διαχειρίζεται η Binance.

«Οι αναλήψεις αρχίζουν να σταθεροποιούνται»

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο ρυθμός των αναλήψεων έχει αρχίσει να υποχωρεί.

«Μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων έχει μειωθεί και σταθεροποιείται, όπως αναμενόταν, ενώ οι όγκοι των καταθέσεων παραμένουν υψηλοί», ανέφερε η Binance.

Η πλατφόρμα διαβεβαίωσε επίσης ότι οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν σταθερές και ότι οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν ενδελεχείς ελέγχους στα δίκτυα και στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία.

Σε ανάρτησή της στο X, η εταιρεία σημείωσε ότι γνωρίζει πόσο κρίσιμη είναι για τους πελάτες η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση στα κεφάλαιά τους και ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η επόμενη φάση των ελέγχων.

Η Binance δεσμεύεται να καλύψει το σύνολο των απωλειών

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αναπληρώσει περίπου το 90% των κεφαλαίων που κλάπηκαν.

Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης ρευστότητας, γεγονός που, σύμφωνα με την Binance, ενδέχεται να καθυστερήσει την πλήρη επαναγορά τους.

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ, συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι η Binance είναι αποφασισμένη να καλύψει και το υπόλοιπο ποσό, διαβεβαιώνοντας ότι οι χρήστες δεν θα επωμιστούν τις οικονομικές απώλειες που προέκυψαν από την επίθεση.

Η εταιρεία έχει δεσμεύσει περίπου 6,34 δισ. δολάρια από εταιρικά κεφάλαια για την κάλυψη του περιστατικού.

Όπως τονίζει, η δέσμευσή της είναι να αποζημιώσει πλήρως τις οικονομικές συνέπειες που προέκυψαν από την κλοπή.

Από πού προέρχονται τα κεφάλαια αποκατάστασης

Για την επαναγορά των κλεμμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια από διαφορετικές πηγές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μέρος του Secure Asset Fund for Users (SAFU), ύψους 1 δισ. δολαρίων, το οποίο λειτουργεί ως αποθεματικό ασφαλείας για την προστασία των πελατών σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν χρήματα από το ασφαλιστικό ταμείο των συναλλαγών futures, καθώς και ίδια κεφάλαια της Binance.

«Σύνθετη επίθεση» με παραβιασμένο laptop και κακόβουλο λογισμικό

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ χαρακτήρισε την παραβίαση «σύνθετη επίθεση».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δράστες φέρονται να αξιοποίησαν παραβιασμένο φορητό υπολογιστή και εξειδικευμένο κακόβουλο λογισμικό, το οποίο είχε σχεδιαστεί ώστε να διαγράφει τα ίχνη της δραστηριότητάς του.

Αυτό δυσκόλεψε σημαντικά τόσο τον άμεσο εντοπισμό της επίθεσης όσο και τη μεταγενέστερη διερεύνηση των κινήσεων των χάκερ.

Το FBI δείχνει Βόρεια Κορέα

Το Σάββατο, το FBI ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία συνδέουν την επίθεση με την ομάδα TraderTraitor, η οποία θεωρείται ότι έχει δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα.

Η TraderTraitor εκτιμάται ότι αποτελεί τμήμα ή παρακλάδι της γνωστής ομάδας Lazarus, η οποία έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων.

Η Lazarus έγινε ιδιαίτερα γνωστή το 2014, όταν κατηγορήθηκε για την επίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της Sony Pictures, με αφορμή την ταινία «The Interview», η οποία σατίριζε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το FBI ανέφερε ότι διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Βόρεια Κορέα βρίσκεται πίσω από την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6 δισ. δολαρίων από τη Binance, σε επίθεση που σημειώθηκε περίπου στις 29 Οκτωβρίου.

Μετατροπή των κλεμμένων κεφαλαίων σε Ethereum

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει κινήσεις μελών της TraderTraitor για μετατροπή μέρους των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων σε Ethereum.

Η εκτίμηση είναι ότι στη συνέχεια οι δράστες θα επιχειρήσουν να «ξεπλύνουν» τα κεφάλαια μέσω υπηρεσιών αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) και πλατφορμών άμεσης ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Το FBI κάλεσε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μπλοκάρουν συναλλαγές που προέρχονται από ή κατευθύνονται προς διευθύνσεις που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται από μέλη της TraderTraitor για τη νομιμοποίηση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Νέα απειλή από απατεώνες

Την ώρα που χιλιάδες χρήστες επιχειρούν να αποσύρουν κεφάλαια από την πλατφόρμα, η Binance προειδοποιεί και για ένα δεύτερο μέτωπο κινδύνου: τις απόπειρες εξαπάτησης.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Τσανγκπένγκ Ζάο (CZ), προειδοποίησε ότι απατεώνες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση, στοχεύοντας χρήστες που προσπαθούν να αποσύρουν τα χρήματά τους.

«Οι απόπειρες εξαπάτησης πληθαίνουν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η Binance προειδοποίησε επίσης για πλαστά στιγμιότυπα οθόνης και ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, καλώντας τους χρήστες να βασίζονται αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια ενημέρωσης της εταιρείας.

Πιέσεις σε Bitcoin, Ethereum και BNB

Η επίθεση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις και στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 5%, ενώ το Ethereum έχασε περίπου 6%.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες για το BNB, το εγγενές κρυπτονόμισμα της Binance, το οποίο σημείωσε πτώση κοντά στο 10%.

Η κυβερνοεπίθεση έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι οι διαρκώς εξελισσόμενες δυνατότητες των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων εργαλείων κυβερνοεπιθέσεων δημιουργούν νέες προκλήσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η Binance επιχειρεί πλέον να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών της, την ώρα που τόσο οι αμερικανικές Αρχές όσο και ιδιωτικοί ερευνητές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις κινήσεις των κλεμμένων κεφαλαίων.