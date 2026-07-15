Ένα βίντεο, που αποτυπώνει την ολοκληρωτική καταστροφή ενός κτηρίου μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας δέος.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργασίες που εκτελούνταν σε μια γειτονική οικοδομή, προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.

Ευτυχώς, τα γρήγορα αντανακλαστικά των τοπικών αρχών αποδείχθηκαν σωτήρια, καθώς το κτήριο εκκενώθηκε εγκαίρως και δεν θρηνήσαμε θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στα Πετράλωνα, με πολυκατοικία που κατέρρευσε, λόγω εργασιών σε διπλανό κτήριο.

Μια ανάσα από την τραγωδία

Η περιγραφή του Χόρχε Γκιλ, αρχιεπιθεωρητή της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλένθια, αποκαλύπτει πόσο κοντά φτάσαμε σε μια ανείπωτη τραγωδία. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κατάρρευση σημειώθηκε σχεδόν αμέσως μετά την απομάκρυνση των ενοίκων.

«Η εκκένωση είχε μόλις ολοκληρωθεί. Μέσα σε ένα με δύο λεπτά, το κτίριο σωριάστηκε στο έδαφος», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιλ.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανακούφισή του για την αίσια έκβαση της επιχείρησης, προσθέτοντας: «Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχε πλέον ψυχή μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός».

Ακολουθεί το συγκλονιστικό βίντεο της κατάρρευσης:

Πηγή: EL PAÍS