Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης των δύο ένοπλων Παλαιστινίων σε λεωφορείο στο Ισραήλ, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στο Σταυροδρόμι Ρεμότ, στα σύνορα της Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Αρκετοί εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί.

Στο βίντεο εμφανίζεται κόσμος να τρέχει μακριά από το λεωφορείο, το οποίο έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Οι εικόνες τρόμου καταγράφηκαν από κάμερα σε αυτοκίνητο.

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. «Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σε βάρος του Ισραήλ, «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

Οι Αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι «ένας πράκτορας ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν αμέσως» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, «απάντησαν και εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους». Διευκρίνισε ότι ο θάνατος των δραστών έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή, αφού προηγουμένως συμμετείχε σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την Αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων. Παράλληλα, Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».