Μια μαύρη ασιατική αρκούδα επιτέθηκε απρόοπτα στον εκπαιδευτή της κατά τη διάρκεια παράστασης στο Hangzhou Safari Park στην επαρχία Ζετζιάνγκ της Κίνας, όπως φαίνεται σε σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των social media.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, το ζώο προφανώς επιτέθηκε στον εργαζόμενο, αφού εντόπισε φαγητό στην τσάντα του άνδρα.

Η αρκούδα όρμησε στον εκπαιδευτή, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ του δάγκωσε το χέρι και του έσκισε τα ρούχα. Ο φύλακας έπεσε στο έδαφος, ενώ άλλα μέλη του προσωπικού, που ήταν μάρτυρες του σκηνικού, προσπάθησαν να παρέμβουν, χρησιμοποιώντας ό,τι αντικείμενα είχαν στη διάθεσή τους για να τρομάξουν την αρκούδα.

Σε μεταγενέστερη δήλωση, ο εργαζόμενος εξήγησε την αιτία του περιστατικού: « την αρκούδα την έλκυε φυσικά πολύ το φαγητό. Η τσάντα περιείχε τα αγαπημένα της καρότα και μήλα».

Ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν.