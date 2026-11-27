Για την έλξη που αισθάνεται τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες, αλλά και για μια σχέση στα φοιτητικά της χρόνια που χαρακτήρισε καθοριστική, μίλησε η Αλίς Βάιντελ, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες αναφορές στην προσωπική της ζωή.

Η επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Zur Wahrheit gehört …», των δημοσιογράφων Μαρκ Φέλιξ Σεράο και Αντρέας Ρόζενφελντερ.

«Μου αρέσουν και οι άνδρες, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, βρίσκω ελκυστικές τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες», δήλωσε.

Ανατρέχοντας στα χρόνια του πανεπιστημίου, περιέγραψε τη γνωριμία με μια γυναίκα με την οποία διατήρησε σχέση για δύο χρόνια. «Πιστεύω ότι η αποφασιστική στιγμή ήταν στο πανεπιστήμιο. Τότε ήταν πραγματικά μια υπέροχη γυναίκα, που ήταν τόσο όμορφη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η έλξη ήταν αμοιβαία και πως σχεδόν όλοι στο πανεπιστήμιο τη θεωρούσαν γοητευτική.

Στην αρχή προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Η Βάιντελ θυμήθηκε μια βραδινή έξοδο, όταν οι δύο τους βρίσκονταν αγκαλιασμένες στην πίστα ενός νυχτερινού κέντρου. Οι συμφοιτητές τους είχαν ήδη αντιληφθεί τι συνέβαινε, με έναν φίλο να τις ρωτά κάποια στιγμή: «Ε, δεν θέλετε να πάτε σπίτι σας;».

Εξηγώντας την αρχική επιφυλακτικότητά της, είπε ότι η κοινωνία εκείνης της εποχής ήταν λιγότερο ανοιχτή απέναντι στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Οι δικοί της γονείς, όπως ανέφερε, αντιμετώπισαν τη σχέση αρκετά ψύχραιμα, ενώ η αντίδραση των γονιών της τότε συντρόφου της ήταν διαφορετική.

Η Βάιντελ μίλησε επίσης για τη σημερινή οικογενειακή της ζωή στην Ελβετία, όπου ζει με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ, και τους δύο γιους τους.

Όπως περιέγραψε, η πολιτική της δραστηριότητα επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Η Μπόσαρντ επιθυμεί να προστατεύσει τα παιδιά από τις αντιπαραθέσεις που συνοδεύουν τη δημόσια παρουσία της Βάιντελ και, μεταξύ άλλων, επιμένει να φοιτούν σε σχολεία στην Ελβετία.

«Μας λείπει ο αυθορμητισμός στην καθημερινότητά μας», παραδέχθηκε η επικεφαλής του AfD, αναφερόμενη στις επιπτώσεις της δημοσιότητας στη ζωή του ζευγαριού.

Οι δύο γυναίκες, πάντως, δεν συμφωνούν σε όλα πολιτικά. Η Βάιντελ χαρακτήρισε τη σύντροφό της «έναν άνθρωπο με εντελώς δική του άποψη», επισημαίνοντας ότι σε ορισμένα ζητήματα είναι «σαφώς, πολύ πιο φιλελεύθερη» από την ίδια.