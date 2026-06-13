Η BlackCore βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες υποθέσεις ξένης ψηφιακής παρέμβασης που έχουν αποκαλυφθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, μετά τη δημόσια κατονομασία της από τη γαλλική κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης παραπληροφόρησης Viginum.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της υπηρεσίας, Μαρκ-Αντουάν Μπριγιάν, με τον Γάλλο Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνού, παρουσιάστηκαν στοιχεία που συνδέουν την ισραηλινή εταιρεία με εκστρατείες επιρροής και δυσφήμισης, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στη Σκωτία, τη Νέα Υόρκη, την Αγκόλα και το Τόγκο.

Το Παρίσι θεωρεί ότι η υπόθεση ξεπερνά πλέον τα όρια μιας μεμονωμένης επιχείρησης παραπληροφόρησης και αγγίζει το ευρύτερο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του «πολέμου πληροφοριών», όπου εξειδικευμένες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες επιρροής, χειραγώγησης της κοινής γνώμης και πολιτικής αποσταθεροποίησης σε πελάτες που παραμένουν αόρατοι.

📢🔴🇫🇷 Viginum confirme l’ingérence israélienne contre #LFI. Mais pas de commanditaire identifié, bien entendu… Regardez bien à la fin de la vidéo le comportement de Lecornu au moment où le service Viginum affirme « pas de commanditaire identifié. » Un homme politique… pic.twitter.com/Jy6E1fakvs — BobanDriclek (@Bobinou92dep) June 12, 2026

Blackcore: Τι αποκάλυψε η γαλλική έρευνα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Viginum, η BlackCore φέρεται να χρησιμοποίησε δίκτυα ψεύτικων λογαριασμών, αυτοματοποιημένα συστήματα αναπαραγωγής περιεχομένου και συντονισμένες εκστρατείες στα κοινωνικά δίκτυα για να πλήξει πολιτικούς στόχους.

Στη Γαλλία, οι επιχειρήσεις αυτές συνδέθηκαν με επιθέσεις εναντίον υποψηφίων του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) στη Μασσαλία, την Τουλούζη και το Ρουμπαί.

Οι υποψήφιοι στοχοποιήθηκαν μέσω ψευδών ιστοσελίδων, διαφημιστικών καμπανιών, παραπλανητικών δημοσιεύσεων και κατασκευασμένων κατηγοριών που στόχευαν στην πολιτική τους απαξίωση.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για πιθανή εκλογική νοθεία, ξένη παρέμβαση και οργανωμένες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης.

Από τη Μασσαλία στη Σκωτία και τη Νέα Υόρκη

Η έκθεση της Viginum υποστηρίζει ότι το ίδιο «modus operandi» εμφανίζεται και σε άλλες χώρες.

Στη Σκωτία, η υπηρεσία κατέγραψε τουλάχιστον 256 ψεύτικους λογαριασμούς που δημοσίευσαν περίπου 1.400 αρνητικά μηνύματα εναντίον του Πρωθυπουργού Τζον Σουίνι και του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η δραστηριότητα σταμάτησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκλογών.

Αντίστοιχα, η Viginum υποστηρίζει ότι εντόπισε παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά στις Δημοτικές Εκλογές της Νέας Υόρκης το 2025, όπου εξελέγη ο Ζόχραν Μαμντάνι.

Ωστόσο οι γαλλικές Αρχές παραδέχονται ότι δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με βεβαιότητα ποιοι ήταν οι τελικοί στόχοι της επιχείρησης, ούτε ποιος την χρηματοδότησε.

HOLY SHIT 🇫🇷🇮🇱 French authorities exposed Israeli Mossad-linked firm BlackCore interfering elections across France, Scotland, Angola, Togo and New York City. They flooded everywhere with fake accounts, AI bots and vicious smear campaigns to steal votes pic.twitter.com/F3RYEUuPgc — Parody Jeff (@Parodyjeffx) June 12, 2026

Ποια είναι η BlackCore

Παρά τον διεθνή θόρυβο που έχει προκαλέσει, η BlackCore παραμένει μια εξαιρετικά αδιαφανής εταιρεία.

Όπως αποκάλυψε το Reuters, η εταιρεία περιέγραφε τον εαυτό της ως μια «ελίτ εταιρεία επιρροής, κυβερνοασφάλειας και τεχνολογίας για τη σύγχρονη εποχή του πληροφοριακού πολέμου», προσφέροντας σε κυβερνήσεις και πολιτικές εκστρατείες εργαλεία για τη «διαμόρφωση αφηγημάτων».

Λίγο μετά τις ερωτήσεις δημοσιογράφων, η ιστοσελίδα της και οι λογαριασμοί της εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι ούτε το Reuters κατάφερε να εντοπίσει επίσημα εταιρικά μητρώα που να αποκαλύπτουν με σαφήνεια την πραγματική δομή ιδιοκτησίας της BlackCore.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την εταιρεία

Εδώ αρχίζει το πιο θολό κομμάτι της ιστορίας.

Μέχρι στιγμής οι γαλλικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των ιδρυτών ή των μετόχων της BlackCore.

Ωστόσο, κοινή έρευνα των εφημερίδων Libération και Haaretz, στην οποία αναφέρονται διεθνή μέσα, εντόπισε κοινές ψηφιακές υποδομές μεταξύ της BlackCore και άλλων ισραηλινών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων επιρροής και της κυβερνοτεχνολογίας.

Παράλληλα, γαλλικά και ισραηλινά δημοσιεύματα συνδέουν την εταιρεία με πρώην στελέχη των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας και του οικοσυστήματος ιδιωτικών εταιρειών πληροφοριών που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από βετεράνους της Mossad και μονάδων κυβερνοπολέμου.

Εντούτοις μέχρι σήμερα, δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια δικαστικά τεκμηριωμένη απόδειξη που να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως ιδιοκτήτες της BlackCore.

Αυτό που φαίνεται να γνωρίζουν οι γαλλικές Αρχές είναι ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας. Αυτό που εξακολουθούν να αγνοούν είναι ποιος πληρώνει για τις επιχειρήσεις της.

Το Παρίσι ζητά εξηγήσεις από το Ισραήλ

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Ισραήλ για τη δραστηριότητα της BlackCore.

«Αν μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία είχε επιχειρήσει να παρέμβει στην πολιτική διαδικασία του Ισραήλ, είμαι βέβαιος ότι η αντίδραση θα ήταν η ίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παρίσι απάντησε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να παρεμβαίνει στις γαλλικές εκλογικές διαδικασίες και ότι αναμένει τα πλήρη στοιχεία της γαλλικής έρευνας, προκειμένου να προχωρήσει σε δική του αξιολόγηση.

Η νέα βιομηχανία των «μισθοφόρων της πληροφορίας»

Πέρα από την ίδια την BlackCore, η υπόθεση αποκαλύπτει ένα πολύ ευρύτερο φαινόμενο.

Η Viginum και η γαλλική εφημερίδα Le Monde κάνουν λόγο για μια αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά «ψηφιακής παρέμβασης επί πληρωμή», στην οποία ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν να επηρεάσουν εκλογές, πολιτικές συζητήσεις και δημόσιες αντιλήψεις για λογαριασμό πελατών που παραμένουν κρυφοί.

Με πληροφορίες από: Le Monde