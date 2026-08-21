Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν αρκετές περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με προβλήματα να καταγράφονται σε όλες τις επαρχίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου), η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τον ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου να έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του προβλήματος.

Όπως ανέφερε λειτουργός του ΔΣΜΚ, σημειώθηκε σημαντική απώλεια παραγωγής, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η διακοπή προκλήθηκε από απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάρκων και του κέντρου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά, μέσω εναλλακτικής ρύθμισης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάρκων και του κέντρου διανομής.