Ουρές αναμονής έως και δύο ώρες αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες σε πολλά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης σε μια περίοδο αιχμής για τον τουρισμό, μετά την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των συνόρων της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο μέγιστος χρόνος αναμονής στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης άγγιξε τα 120 λεπτά τον Ιούλιο, διπλάσιος από το ανώτατο όριο των 60 λεπτών που είχε καταγραφεί πριν από έναν χρόνο. Στο Μόναχο, οι ουρές διπλασιάστηκαν, καθώς οι καθυστερήσεις πήγαν από τα 31 λεπτά στη ώρα, ενώ οι μέγιστες αναμονές στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ αυξήθηκαν από τα 80 στα 120 λεπτά.

Ο τουριστικός κλάδος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι το νέο σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, την ώρα που τα αεροδρόμια πασχίζουν να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες. Τα στοιχεία από την εταιρεία ταξιδιωτικών αναλύσεων Qsensor περιήλθαν στην κατοχή των Financial Times.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές, χαμένες πτήσεις και ώρες καθυστερήσεων από την εισαγωγή του Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της ΕΕ.

Βάσει του νέου συστήματος, για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ πρέπει να καταγράφουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, καθώς και μια φωτογραφία προσώπου κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

«Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να σκεφτούν τέτοια ανοησία»

Από την έναρξη εφαρμογής του στις 10 Απριλίου, το σύστημα έχει προκαλέσει αναστατώσεις στους συνοριακούς ελέγχους, με ορισμένους επιβάτες να τρέχουν την τελευταία στιγμή για να προλάβουν τις πτήσεις τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δήλωσε ότι το σύστημα ήταν «κακώς σχεδιασμένο» και ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί διαδικτυακά. «Μόνο οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να σκεφτούν τέτοιες αηδίες», δήλωσε στους επενδυτές τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία κατέγραψε καθυστερήσεις στις πτήσεις της σε περίπου 15 αεροδρόμια.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των συνόρων της ΕΕ προκαλεί κώλυμα στις πτήσεις

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του εντοπισμού των αφίξεων και των αναχωρήσεων, της αναγνώρισης όσων υπερβαίνουν τη διάρκεια της βίζας τους και της υποστήριξης στον εντοπισμό καταζητούμενων για εγκλήματα.

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει σημαδευτεί από καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και βλάβες στον εξοπλισμό.

Τα δεδομένα της Qsensor μας δίνουν τα δεδομένα των χρόνων αναμονής σε διαφορετικά σημεία της ημέρας, χρησιμοποιώντας αναφορές επιβατών και δημόσιες πληροφορίες. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης ανέφερε ότι οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα «καθυστερήσεις αναχωρήσεων και περαιτέρω λειτουργικές αναστατώσεις».

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφηκαν σε περιόδους αιχμής σε τρία αεροδρόμια, τα οποία συγκαταλέγονται στους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης. Στο Μόναχο, η αύξηση παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ των επιβατών που απαιτούσαν χειροκίνητους ελέγχους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εγγραφές στο EES συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

Ορισμένα αεροδρόμια έχουν ελαφρύνει προσωρινά την πίεση αναστέλλοντας μέρη των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε περιόδους αιχμής.

Ωστόσο, αυτή η ευελιξία αναμένεται να λήξει τον Σεπτέμβριο, γεγονός που ώθησε οκτώ χώρες της ΕΕ και την Ελβετία να ζητήσουν παράταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι συζητά το θέμα με τα κράτη μέλη, αλλά επέμεινε ότι ο αντίκτυπος στην πλειονότητα των ταξιδιωτών εκτός ΕΕ παραμένει περιορισμένος.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η μέση εγγραφή στο EES διαρκεί 70 δευτερόλεπτα και επισήμανε τα οφέλη ασφαλείας του συστήματος, με 160 εκατομμύρια εισόδους και εξόδους να έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του.

Ο επικεφαλής της British Airways, Σον Ντόιλ, δήλωσε ότι το σύστημα έχει προκαλέσει «εντάσεις» σε ορισμένα αεροδρόμια, αλλά δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την εταιρεία συνολικά.

Από την άλλη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις, κάλεσε τα αεροδρόμια να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη ευελιξία και «να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική, ώστε να μην αφήνουν τον κόσμο να περιμένει εκεί για τρεις ώρες».

Σε δοκιμασία το «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Αναστάτωση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, όπου οι τουρίστες ήρθαν αντιμέτωποι με πολύωρες αναμονές, καθώς οι νέοι έλεγχοι διαβατηρίων προκάλεσαν περαιτέρω χάος.

Εκνευρισμένοι επιβάτες συνωστισμένοι σε ουρές περίμεναν να περάσουν τον έλεγχο.

Ένας ταξιδιώτης που αναχωρούσε από την Αθήνα δήλωσε στη Daily Mail: «Βρίσκομαι εδώ πάνω από μία ώρα και έχω μετακινηθεί μόλις 30 μέτρα. Είναι εφιάλτης, με ανθρώπους να χάνουν τις πτήσεις τους».

Μια ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναφέρει: «Από τις 30 Μαρτίου 2026, το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν προς και από τη Ζώνη Σένγκεν. Η διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά, οδηγώντας σε μεγάλους χρόνους αναμονής.

Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους, προκειμένου να ολοκληρώνουν εγκαίρως: τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in), τον έλεγχο ασφαλείας και τον έλεγχο διαβατηρίων, όπου απαιτείται. Σημαντικό: Η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης».

Πριν από έναν μήνα, ένας χρήστης του Reddit ανέφερε: «Ήμασταν εκεί τον Μάιο και μας πήρε περίπου 2,5 ώρες λόγω της μεγάλης ουράς στον έλεγχο διαβατηρίων… Και είχαμε μόνο χειραποσκευές».

Επίσης τον περασμένο μήνα, ένας άλλος έγραψε: «Ήμασταν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Ήταν χάος. Πηγαίνετε τέσσερις ώρες νωρίτερα, σχεδόν χάσαμε την πτήση μας. Ποτέ ξανά», ενώ ένας άλλος σχολίασε πως «μόλις επέστρεψα, οι ουρές στο αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν τουλάχιστον δύο ώρες για εμάς».

Πηγή: Daily Mail