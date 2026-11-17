Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές αντιμετώπισαν τη Δευτέρα χιλιάδες πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αναφορές για αδυναμία πρόσβασης σε λογαριασμούς, καθυστερήσεις στις μεταφορές χρημάτων και δυσλειτουργίες στις online υπηρεσίες μεγάλων τραπεζών.

Στο Downdetector καταγράφηκαν αναφορές από πελάτες της JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Truist και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν και σε συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Zelle.

Στην κορύφωση του προβλήματος, περισσότεροι από 4.700-5.000 πελάτες της Chase ανέφεραν δυσκολίες, κυρίως με το mobile και online banking.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη JPMorgan Chase

Παρά την εικόνα γενικευμένου τραπεζικού «μπλακάουτ», οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η πηγή του προβλήματος βρισκόταν κυρίως στα συστήματα της JPMorgan Chase.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που σχετιζόταν με σφάλμα λογισμικού σε εσωτερικά hardware συστήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ορισμένες συναλλαγές να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν, επηρεάζοντας όχι μόνο πελάτες της Chase αλλά και συναλλαγές πελατών άλλων τραπεζών όταν αυτές περνούσαν μέσω των συστημάτων της JPMorgan.

Η Chase διευκρίνισε ότι οι πελάτες εξακολουθούσαν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, παρά τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε επιμέρους υπηρεσίες.

«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»

Η JPMorgan Chase έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

«Πρόκειται για προσωρινό ζήτημα που σχετίζεται με software bug στα εσωτερικά συστήματα hardware – δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση», ανέφερε εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η διευκρίνιση θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η μαζική εμφάνιση προβλημάτων σε διαφορετικές τράπεζες είχε προκαλέσει ανησυχία μεταξύ χρηστών για το ενδεχόμενο ευρύτερης επίθεσης στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τι συνέβη με Bank of America και Wells Fargo

Αν και χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα και σε άλλες μεγάλες τράπεζες, η εικόνα ήταν πιο σύνθετη.

Η Bank of America και η Citigroup, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζαν δικό τους γενικευμένο τεχνικό πρόβλημα. Αντίθετα, οι δυσλειτουργίες που παρατήρησαν ορισμένοι πελάτες τους συνδέονταν με συναλλαγές που εμπλέκουν τη Chase.

Αντίστοιχα, η U.S. Bank ανακοίνωσε ότι τα δικά της συστήματα λειτουργούσαν κανονικά, αλλά πελάτες που επιχειρούσαν να στείλουν ή να λάβουν χρήματα μέσω άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενδέχεται να αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις.

Προβλήματα και στο Zelle

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πλατφόρμα Zelle, την οποία χρησιμοποιούν εκατομμύρια Αμερικανοί για άμεσες μεταφορές χρημάτων.

Χρήστες ανέφεραν καθυστερήσεις ή αδυναμία ολοκλήρωσης πληρωμών, ωστόσο η εταιρεία που διαχειρίζεται το Zelle υποστήριξε ότι το ίδιο το δίκτυο λειτουργούσε κανονικά.

Σύμφωνα με την Early Warning Services, οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι στην κεντρική υποδομή του Zelle.

«Δεν μπορούσα να κάνω ανάληψη»

Η πολύωρη δυσλειτουργία προκάλεσε αναστάτωση σε πελάτες που προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν καθημερινές συναλλαγές.

Πελάτες της Chase ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες ακόμη και σε αναλήψεις ή χρήση τραπεζικών καρτών, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να δουν σωστά τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους.

Σε ορισμένους χρήστες της εφαρμογής της Chase εμφανιζόταν μήνυμα σύμφωνα με το οποίο κάποιες υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες και η τράπεζα εργαζόταν για την αποκατάστασή τους.

Επανήλθαν οι συναλλαγές

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η JPMorgan Chase ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα είχε αποκατασταθεί.

«Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ξανά κανονικά», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, με τις αναφορές προβλημάτων να αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν.

Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση επειδή σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από σειρά άλλων μεγάλων τεχνικών προβλημάτων στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft και το πολύωρο πρόβλημα στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας που οδήγησε σε καθηλώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Οι αμερικανικές αρχές και οι εμπλεκόμενες εταιρείες, πάντως, έχουν επισημάνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν μεταξύ τους τα περιστατικά.