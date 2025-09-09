Στην επιστολή ανάληψης ευθύνης γίνεται λόγος για «επίθεση στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ», το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο της Γερμανίας.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες, την Τρίτη (9/9), δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. «Πολιτικώς υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία, προσπαθώντας να διερευνήσει τους υπαίτιους και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το μαζικό μπλακάουτ.

Σύμφωνα με την ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου rbb, το απόγευμα σήμερα (9/9) αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική. Στην επιστολή σημειώνεται ότι η διακοπή ρεύματος ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

Σύμφωνα με το Reuters, οι Αρχές εξετάζουν μια ύποπτη εμπρηστική επίθεση σε δύο πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, η εφημερίδα του Βερολίνου Tagesspiegel, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η αστυνομία διερευνά εάν η επίθεση συνδέεται με την ανακοίνωση της Tesla ότι σχεδίαζε να κατασκευάσει ένα κέντρο ανάπτυξης στην περιοχή Treptow-Koepenick, όπου έλαβε χώρα ο ύποπτος εμπρησμός.

Δεν λειτουργούν οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν εν μέρει οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112 και οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το rbb αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ του ότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο.