Η είσοδος στη θάλασσα απαγορεύτηκε προσωρινά σε παραλιακή ζώνη 11 χιλιομέτρων στον δήμο Guardamar del Segura της Κόστα Μπλάνκα στην Ισπανία, μετά τον εντοπισμό δύο επικίνδυνων θαλάσσιων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι» (επιστημονική ονομασία: Glaucus atlanticus).

Πρόκειται για μικροσκοπικά, αλλά εξαιρετικά δηλητηριώδη γυμνοβράγχια, τα οποία τρέφονται με άλλα τοξικά πλάσματα, όπως η πορτογαλική καραβέλα, αποθηκεύοντας τη δηλητηριώδη ουσία στο σώμα τους.

Το τσίμπημά τους μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό και επικίνδυνο, ακόμη και από το θήραμά τους, προκαλώντας ναυτία, έντονο πόνο, εμετό και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Jose Luis Saez, επιβεβαίωσε την τοποθέτηση κόκκινης σημαίας στις παραλίες και ανακοίνωσε την έναρξη προληπτικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των πλασμάτων, από την ακτογραμμή.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην πλησιάζουν αυτά τα πλάσματα, ακόμα και αν τα βλέπουν ακίνδυνα ή εντυπωσιακά, και να ενημερώνουν αμέσως ναυαγοσώστες ή τις τοπικές υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι και τα μέτρα θα συνεχιστούν μέχρι να εξασφαλιστεί ότι οι παραλίες είναι ξανά ασφαλείς για το κοινό.