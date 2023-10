Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν είχε επικοινωνία με τον ομόλογό του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εντείνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες των ΗΠΑ, να πείσουν την Τουρκία να ρίξει τους τόνους μετά από τις συνεχείς προκλητικές δηλώσεις υποστήριξης του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν προς τη Χαμάς.

«Μίλησα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών για τις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε τη διασπορά της σύγκρουσης στη γύρω περιοχή της Γάζας, να διασφαλίσουμε την απελευθέρωση των αμάχων και να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική στήριξη. Συζητήσαμε επίσης για την επικύρωσης της συμφωνίας ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» έγραψε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Twitter.

I spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan to discuss our efforts to prevent the spread of the Gaza conflict further into the region, secure the release of hostages, and mobilize humanitarian aid. We also discussed ratification of Sweden’s accession to NATO.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2023