Σε μια συντονισμένη διπλωματική και οικονομική κίνηση υψηλού συμβολισμού προχωρούν 12 χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, ανακοινώνοντας την επιβολή εθνικών και ευρωπαϊκών περιορισμών στο εμπόριο αγαθών που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Με κοινό ανακοινωθέν τους, οι υπουργοί Εξωτερικών καταδικάζουν τη φρενήρη επέκταση των οικισμών και τη βία των εξτρεμιστών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν οριστικά την προοπτική της λύσης των δύο κρατών.

«Η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε έκρηξη»

Τις αποφάσεις δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου X ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, τονίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησαν στην άμεση ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στο πεδίο:

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές. Η Γαλλία πρόκειται να τερματίσει το εμπόριό της με τους ισραηλινούς οικισμούς στην Παλαιστίνη, μαζί με 11 άλλες χώρες», σημείωσε ο κ. Μπαρό.

Αυστηρά μέτρα και από το Λονδίνο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ανακοίνωση του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το Λονδίνο θα επιβάλει πλήρη απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, ο Βρετανός ΥΠΕΞ προανήγγειλε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου καθεστώτος κυρώσεων που θα στοχεύει πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παράνομη επέκταση των οικιστικών υποδομών.

Στο κοινό ανακοινωθέν των 12 χωρών υπογραμμίζεται με έμφαση ότι οι μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη «υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών», καθιστώντας απαραίτητη τη λήψη θεσμικών μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίες κάθε χώρας.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του μέσω της πλατφόρφας του X, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αναφέρει:

«Η Γαλλία θα τερματίσει το εμπόριο με τους ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, μαζί με έντεκα άλλες χώρες που έχουν αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις. Γιατί; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται στα πρόθυρα έκρηξης: ανεξέλεγκτη επέκταση του αποικισμού κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έξαρση βίας που διαπράττουν εξτρεμιστές έποικοι εναντίον Παλαιστινίων, τρομοκρατικές πράξεις που καταγγέλλονται από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές. Αυτή η επιβλαβής κατάσταση υπονομεύει σοβαρά την αξιοπρέπεια του παλαιστινιακού λαού. Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ, στην οποία η Γαλλία παραμένει σταθερά προσηλωμένη. Υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών, τη μόνη εναλλακτική λύση σε μια μόνιμη κατάσταση πολέμου. Καμία διαρκής ειρήνη δεν είναι δυνατή στη Μέση Ανατολή χωρίς να διασφαλίζεται αυστηρά η ασφάλεια του Ισραήλ. Η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που διέπραξε η Χαμάς – η χειρότερη αντισημιτική σφαγή από την Ολοκαύτωση, κατά την οποία περισσότεροι από πενήντα συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους – είναι μια τεράστια, ανεξίτηλη πληγή που δεν πρέπει να υποβαθμιστεί ή να σχετικοποιηθεί. Οι ισραηλινές αρχές πρέπει οπωσδήποτε να τερματίσουν τον παράνομο αποικισμό και την απαράδεκτη βία που τον συνοδεύει. Η Γαλλία δεν μπορεί, μέσω του εμπορίου της, να υποστηρίξει μια κατάσταση που απειλεί την ασφάλεια τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων, καθώς και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει την ίδια επιταγή».