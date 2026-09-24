Σε πλήρη αναστολή όλων των πτήσεων που εκτελούνται από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες προς την επικράτειά τους προχωρούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, ευθυγραμμιζόμενα πλήρως με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας αναστατώσεις και ακυρώσεις δρομολογίων την τελευταία στιγμή, με επιβάτες να μένουν καθηλωμένοι στα αεροδρόμια λίγο πριν την επιβίβαση.

Ακαριαία εφαρμογή των Αμερικανικών κυρώσεων από τα ΗΑΕ

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA το πρωί της Πέμπτης (24/09):

«Όλες οι πτήσεις των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ακυρωθεί από τα μεσάνυχτα».

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επιφέρει ισχυρό πλήγμα στις εμπορικές και επιβατικές μετακινήσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς το Ντουμπάι αποτελεί έναν κρίσιμο διαμετακομιστικό κόμβο για τους Ιρανούς πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Χάος στα αεροδρόμια και ακυρώσεις την τελευταία στιγμή

Η ξαφνική εφαρμογή της απόφασης προκάλεσε άμεσα προβλήματα στο επιβατικό κοινό. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), προγραμματισμένη πτήση της Iran Airtour από την Τεχεράνη με προορισμό το Ντουμπάι ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά λίγο πριν την αναχώρησή της το πρωί της Πέμπτης, ενώ οι επιβάτες είχαν ήδη στα χέρια τους τα εισιτήρια και τις κάρτες επιβίβασης.

Η κίνηση αυτή των ΗΑΕ υπογραμμίζει τη στενή τήρηση των διεθνών και αμερικανικών οικονομικών περιορισμών, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση στην περιοχή.