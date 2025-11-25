Συνολικά 5ο κιλά κοκαΐνης τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε ένα κοντέινερ που είχε προορισμό λιμάνι της Ελλάδας, κατάσχεσαν οι Αρχές στον Ισημερινό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Ποσόργια, ένα χωριό του Ισημερινού που έχει λιμάνι. Οι Πράκτορες της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών εντόπισαν ένα ύποπτο κοντέινερ και αποφάσισαν να το ερευνήσουν με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Συγκεκριμένα το κοντέινερ ανοίχτηκε με τρυπάνι, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν τα ναρκωτικά. Η συνολική αξία των κατασχεμένων ναρκωτικών ισοδυναμεί με 1,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας Τζον Ράιμπεργκ επιβεβαίωσε την επιχείρηση σημειώνοντας ότι το φορτίο είχε υψηλή αξία στη διεθνή αγορά.

Σημειώνεται πως η γεωγραφική θέση του Ισημερινού, που συνορεύει με την Κολομβία και το Περού – τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο – τον καθιστά ζώνη διέλευσης για τη διακίνηση ναρκωτικών σε όλον τον κόσμο αλλά κυρίως για την αποστολή φορτίων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τα τελευταία χρόνια, αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί, μετατρέποντας τη χώρα σε στρατηγικό διάδρομο για αυτήν την παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Καταπολέμησης Ναρκωτικών της χώρας κατασχέθηκαν τα εξής:

Κατασχεθέντα μπλοκ: 50

Μικτό βάρος: 58.450 γραμμάρια

Καθαρό βάρος: 49.000 γραμμάρια

Κέρδη από την πώληση:

Εγχώρια αγορά: 111.475 $

Αμερικανική αγορά: 1.470.000 $

Ευρωπαϊκή αγορά: 2.290.750 $