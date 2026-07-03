Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο 48ωρο έρευνα της Ιταλικής Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας έπειτα από τον εντοπισμό στο λιμάνι της Τεργέστης φορτίου με πλαστά χρήματα, παραποιημένα έγγραφα και χιλιάδες ψηφιακά αρχεία που προορίζονταν για την παραγωγή πλαστών ταυτοτήτων.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε από την Ιταλική Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με υπηρεσίες ασφαλείας της γειτονικής χώρας.

Το φορτίο βρισκόταν μέσα σε μια νταλίκα που είχε αναχωρήσει με πλοίο από το τουρκικό λιμάνι του Γκεμλίκ με προορισμό το Αμβούργο.

Η διαδρομή μέσω Ελλάδας

Η διαδρομή του οχήματος μέσα στο πλοίο χαρτογραφείται, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Ιταλικές Αρχές, μέσω θαλάσσιας γραμμής Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), η οποία αποτελεί τη λεγόμενη «θαλάσσια λεωφόρο» που συνδέει απευθείας την Τουρκία με την Κεντρική Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, διέσχισε τα Δαρδανέλια για να βγει στο Αιγαίο Πέλαγος. Στη συνέχεια εισήλθε νότια του ελληνικού αρχιπελάγους, πέρασε γύρω από την Πελοπόννησο και εισήλθε στο Ιόνιο Πέλαγος. Έπειτα διέσχισε την Αδριατική, μέχρι το ιταλικό λιμάνι.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, το φορτίο εμφανιζόταν να έχει αποσταλεί από τουρκική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και είχε ως παραλήπτη μια ολλανδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν 23.400 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής αξίας 1.170.000 ευρώ.

Μαζί με τα χρήματα κατασχέθηκαν επίσης πολλά πλαστά έγγραφα από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα (κυρίως άδειες διαμονής), η Κύπρος και το Μαρόκο. Επίσης βρέθηκαν διαβατήρια που εκδόθηκαν από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Άδειες διαμονής που εκδόθηκαν από τη Λιθουανία, και τη Φινλανδία, αλλά και θεωρήσεις εισόδου (βίζες) που φαίνεται να έχουν εκδοθεί από διπλωματικές Αρχές της Ισπανίας, της Γερμανίας και του Βελγίου.

Ο σκληρός δίσκος και το στικάκι με τα 10.000 ψηφιακά αρχεία

Αυτό όμως που έχει προκαλέσει εντύπωση στις Ιταλικές Αρχές, αφορά το ψηφιακό υλικό που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος. Ένας σκληρός δίσκος και ένα στικάκι USB περιείχαν περίπου 10.000 ψηφιακά αρχεία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλαστών εγγράφων. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν επίσημα λογότυπα, γραφικά στοιχεία, φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, γραμματοσειρές, αλφαριθμητικοί κώδικες, ονόματα, οδηγίες λειτουργίας και λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για την παραγωγή πλαστών εγγράφων που αφορούν πολυάριθμες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο συγκεκριμένα στο ψηφιακό υλικό εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 110 πιστοποιητικά, στα οποία περιλαμβάνονταν: 75 βίζες (θεωρήσεις εισόδου) διαφόρων χωρών (Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Ελβετία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιρλανδία, Βραζιλία). Επίσης 13 ταυτότητες και 11 άδειες διαμονής (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Κύπρος, Φινλανδία, Σλοβακία, Σουηδία). Ακόμα 9 άδειες οδήγησης (Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Λιθουανία και Ελβετία).

Ανάμεσα στα έγγραφα, ιδιαίτερη προσοχή προκάλεσε μια ιταλική άδεια οδήγησης στο όνομα Ρώσου υπηκόου που έχει αιτηθεί άσυλο στην Ιταλία, συνδέεται με κύκλους του ισλαμικού εξτρεμισμού και δεν έχει εντοπιστεί.

Στελέχη της Ιταλικής Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας τονίζουν πως η παραποίηση χρημάτων και εγγράφων αποτελεί έναν ολοένα και πιο κερδοφόρο τομέα για τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται προηγμένες τεχνολογίες, κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, δίκτυα του dark web και συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν, προκειμένου να εμπορευτούν αυτού του είδους το υλικό.

Τα ίδια στελέχη τονίζουν ότι η Τουρκία και διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν σήμερα σημαντικά κέντρα παραγωγής και διανομής πλαστών εγγράφων με προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το σενάριο, το λιμάνι της Τεργέστης επιβεβαιώνεται ως στρατηγικός κόμβος που μπορεί να αξιοποιηθεί από εγκληματικές οργανώσεις ως σημείο εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες χώρες

Το σύνολο του κατασχεθέντος υλικού, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη αδικημάτων όπως κλοπή ταυτότητας, ηλεκτρονική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα χρήματος, και διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, κατασχέθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων από διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, οι Ιταλοί έχουν αρχίσει την ενημέρωση για την υπόθεση κι άλλων χωρών, σύμφωνα με τη διεθνή συνεργασία, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες. Αν και ακόμα κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται και το ενδεχόμενο ευρύτερου δικτύου τροφοδότησης εγκληματικών και τρομοκρατικών ομάδων στην Ευρώπη. Αυτό όμως που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διακίνηση τέτοιων φορτίων από την Τουρκία μέσω του ελληνικού αρχιπελάγους.