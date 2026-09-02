Σε μια κίνηση με στόχο προφανώς τον περαιτέρω διεθνή αποκλεισμό της Μόσχας προχώρησε η Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ζητώντας την επιβολή καθολικής απαγόρευσης στη χρήση του ρωσικού εναέριου χώρου από όλα τα κράτη-μέλη.

Η ουκρανική πλευρά υπογραμμίζει τους αυξημένους κινδύνους που εγκυμονεί η διέλευση πολιτικών αεροσκαφών πάνω από τη ρωσική επικράτεια υπό τις παρούσες συνθήκες, καλώντας τη διεθνή κοινότητα αερομεταφορών να λάβει άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της επιβατικής αεροπλοΐας.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε πως το Κίεβο ενημέρωσε επισήμως τον ICAO για το ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής για την πολιτική αεροπορία λόγω αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας.