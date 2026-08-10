Εκτός των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου τίθεται το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλακο» («Μήλο»), μετά από σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πρόκειται για το μοναδικό εγγεγραμμένο πολιτικό σχηματισμό στη χώρα που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κόμμα προανήγγειλε την άσκηση έφεσης, καταγγέλλοντας αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης.

Δεκτή η προσφυγή του εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα»

Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε υπέρ της προσφυγής που είχε καταθέσει το μικρό εθνικιστικό κόμμα «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο ζητούσε τον πλήρη αποκλεισμό του «Γιάμπλακο» από την εκλογική διαδικασία.

Στο σκεπτικό της προσφυγής του, το «Ρόντινα» ισχυρίστηκε ότι το φιλελεύθερο κόμμα είχε λάβει οικονομική και υλική υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων προέρχονταν από τη Δύση.

«Αντισυνταγματική επίθεση» καταγγέλλει η ηγεσία του «Γιάμπλακο»

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηγέτης του «Γιάμπλακο», Νικολάι Ριμπακόφ, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες εντελώς αβάσιμες. Παράλληλα, έκανε λόγο για «αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης» που ενορχηστρώθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, το κόμμα εξέδωσε δελτίο Τύπου στο οποίο τονίζεται ότι «Θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.

Κύμα συμπαράστασης από νέους υποστηρικτές

Τη δικαστική διαδικασία παρακολούθησαν από κοντά αρκετές εκατοντάδες υποστηρικτές του κόμματος, στην πλειονότητά τους νέοι σε ηλικία.

Σε μια συμβολική κίνηση συμπαράστασης, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους κρατούσαν μήλα στα χέρια τους, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο «Γιάμπλακο» απέναντι στις δικαστικές διώξεις.