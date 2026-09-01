Σε πλήρη αναστολή των εισαγωγών πουλερικών, βοδινού κρέατος, αυγών, μελιού και εντέρων ζώων από τη Βραζιλία προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη εξαιτίας της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων από τις βραζιλιάνικες αρχές σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων τους στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες κατά της καταχρηστικής χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία.

Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες κινούνται με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα και αυστηρότητα, υπό την πίεση των Ευρωπαίων αγροτών και της Γαλλίας, λίγους μήνες μετά την υπογραφή της αμφιλεγόμενης συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur.

Το ακανθώδες ζήτημα των αντιβιοτικών και τα υπερμικρόβια

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται η αλόγιστη και καταχρηστική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνοτροφική παραγωγή της Βραζιλίας.

Με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, απαγορεύεται αυστηρά η χορήγηση αντιβιοτικών στα ζώα με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης ή την αύξηση της απόδοσης, ενώ απαγορεύεται η χρήση φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση ανθρώπινων λοιμώξεων.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της αντοχής στα φάρμακα, ενός από τους μεγαλύτερους υγειονομικούς κινδύνους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά (AMR) «υπερμικρόβια» ευθύνονται άμεσα για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως, ενώ συμβάλλουν σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια επιπλέον θανάτους σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φαρμάκων στην κτηνοτροφία.

Τι αφορά η αναστολή και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ευρωπαϊκό μπλόκο δεν περιορίζεται μόνο στο βοδινό και τα πουλερικά, αλλά επεκτείνεται στα αυγά, το μέλι, καθώς και τα έντερα ζώων που προέρχονται από τη Βραζιλία.

Οι Βρυξέλλες απέφυγαν να θέσουν ένα οριζόντιο χρονοδιάγραμμα για την άρση των μέτρων, καθώς οι προθεσμίες διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα.

Όσον αφορά τα πουλερικά και το μέλι, ο υγειονομικός έλεγχος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή (04/09).

Εφόσον τα πορίσματα είναι θετικά και δώσουν το πράσινο φως τα κράτη-μέλη, οι εισαγωγές πουλερικών θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Αντίθετα, οι διαδικασίες για το βόειο κρέας αναμένεται να απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όπως σημείωσε η Κομισιόν, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των παραγωγικών κύκλων των βοοειδών, η ημερομηνία κατά την οποία η Βραζιλία θα μπορέσει να πιστοποιήσει την πλήρη συμμόρφωσή της θα καθυστερήσει σημαντικά.

Η σκιώδης πίεση της συμφωνίας mercosur και οι Ευρωπαίοι αγρότες

Η αυστηρή αυτή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά συγκυρία.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη) τον Ιανουάριο του 2026, οι Βρυξέλλες δέχθηκαν σφοδρή κριτική από τον αγροτικό τομέα και από χώρες όπως η Γαλλία, που εξέφραζαν φόβους για αθέμιτο ανταγωνισμό και εισαγωγή τροφίμων χαμηλότερων προδιαγραφών.

Το διακύβευμα για τη Βραζιλία είναι τεράστιο, καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους προμηθευτές της ευρωπαϊκής αγοράς.

Μόνο κατά το περασμένο έτος (2025), η Βραζιλία κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των εξαγωγέων βοείου κρέατος προς την ΕΕ, διοχετεύοντας περισσότερους από 92.000 τόνους προϊόντων, συνολικής αξίας που ξεπέρασε τα 713 εκατομμύρια ευρώ.