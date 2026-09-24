Την αναστολή των πτήσεων όλων των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών αποφάσισαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται ως άμεση συνέπεια του νέου πακέτου κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, το οποίο βάζει στο στενό στόχαστρο τον κλάδο των αερομεταφορών της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ γνωστοποίησε το «πάγωμα» όλων των δρομολογίων που εκτελούνται από ιρανικούς αερομεταφορείς με προορισμό ή αναχώρηση τα Εμιράτα, υπογραμμίζοντας στην ανακοίνωσή της ότι η απόφαση εφαρμόζεται «αρχής γενομένης από σήμερα (…) και μέχρι νεοτέρας».