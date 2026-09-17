Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να χορηγήσει θεώρηση διαβατηρίου στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να μπορέσει να πάρει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενη την έλλειψη «μεταρρυθμίσεων», ενημέρωσε χθες Τετάρτη πηγή ενήμερη σχετικά με τον φάκελο.

«Ως συνέπεια της ανικανότητάς τους να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, αντίθετα με δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει έναντι των ΗΠΑ, και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων τους που υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνης, οι ΗΠΑ θα παρατείνουν τις κυρώσεις τους απαγορεύοντας να χορηγηθούν βίζες σε μέλη της ΟΑΠ (σ.σ. της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) και σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε παράλληλα σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσε πως αυτό αφορά και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς.

Το 2025 η κυβέρνηση Τραμπ είχε επίσης αρνηθεί να του χορηγήσει θεώρηση διαβατηρίου, αναγκάζοντας τον Παλαιστίνιο πολιτικό, που πήγαινε σχεδόν κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση, να απευθυνθεί στους υπόλοιπους ηγέτες μέσω βιντεοσύνδεσης.

Η Ουάσινγκτον του προσάπτει πως «αθέτησε δεσμεύσεις» που είχε αναλάβει για την αποκατάσταση της «ειρήνης στη Μέση Ανατολή» και «ενέργειες που (την) υπονομεύουν» και έχουν σκοπό «τη διεθνοποίηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», ιδίως μέσω «του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ)» του ΟΗΕ.

Και ακόμη, ότι προσπαθεί να «παρακάμψει» τις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο «ζητώντας μονομερή αναγνώριση» και ότι «συνεχίζει να δίνει επιδόματα σε τρομοκράτες και να εξυμνεί την τρομοκρατία και τους τρομοκράτες σε δημόσιες δηλώσεις και σχολικά εγχειρίδια», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από αρκετές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, που αναγνώρισαν πέρυσι στον ΟΗΕ το κράτος της Παλαιστίνης.

Συνολικά το έκαναν 142 κράτη μέλη του ΟΗΕ, έπειτα από διάσκεψη για τη λύση των δυο κρατών στην οποία συμπροέδρευσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Η ανακοίνωση της αμερικανικής διπλωματίας καταγράφεται με φόντο τη βία Iσραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων, που κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Η βία στην περιοχή αυξήθηκε ραγδαία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι σκότωσαν έκτοτε τουλάχιστον 1.109 Παλαιστίνιους, μαχητές ένοπλων κινημάτων και άμαχους.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει το τελευταίο διάστημα σε ολοένα πιο έντονο τόνο ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας, αλλά η Ουάσινγκτον παραμένει γενικά διακριτική για το ζήτημα, περιοριζόμενη να επαναλαμβάνει ότι τάσσεται κατά της προσάρτησης της παλαιστινιακής περιοχής στο Ισραήλ.