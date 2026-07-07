Σε μια κίνηση υψηλού ρίσκου προχώρησε η Ουάσιγκτον, ακυρώνοντας τη γενική άδεια που καθιστούσε νόμιμη την εμπορία πετρελαίου από το Ιράν. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στα πρόσφατα χτυπήματα κατά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες της Τεχεράνης στη στρατηγική αυτή θαλάσσια δίοδο «απολύτως απαράδεκτες», προειδοποιώντας για αυστηρές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας ναυτικής ασφάλειας (UKMTO), τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων εντός και πέριξ των Στενών. Μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά τηρεί σιγή ιχθύος, χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση ή ανάληψη ευθύνης.

Κλυδωνισμοί στις διπλωματικές επαφές

Η νέα αυτή ανάφλεξη βάζει σε σοβαρό κίνδυνο το ήδη εύθραυστο «μνημόνιο συνεννόησης» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχει έντονος φόβος ότι ένας νέος κύκλος αντιποίνων θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια αμερικανική πηγή διευκρίνισε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών συνεχίζουν να συζητούν με καλή πίστη, στοχεύοντας σε μια οριστική συμφωνία.

Οργή στον Κόλπο και διπλωματικό διάβημα από το Κατάρ

Η κρίση μεταφέρεται και στο διπλωματικό πεδίο των αραβικών κρατών. Το Κατάρ προχώρησε στην κλήση του Ιρανού επιτετραμμένου στην Ντόχα, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την επίθεση που σημειώθηκε σε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ανοικτά του Ομάν, δείχνοντας ξεκάθαρα ως ένοχο την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ παρέδωσε επίσημη διακοίνωση στον Ιρανό διπλωμάτη, αξιώνοντας την άμεση παύση ενεργειών που τορπιλίζουν την περιφερειακή σταθερότητα και θέτουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Παράλληλα, η Ντόχα απαίτησε σαφείς εξηγήσεις για το συμβάν. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Σαουδική Αραβία, η οποία καταδίκασε την επίθεση σε δικό της δεξαμενόπλοιο, καλώντας το Ιράν να σταματήσει τις πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πάνω από 4%

Η απόφαση της Ουάσιγκτον επηρέασε άμεσα τις αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του WTI να διευρύνουν τα κέρδη τους και να καταγράφουν άνοδο μεγαλύτερη του 4% μετά την ανακοίνωση της ανάκλησης της άδειας για την πώληση ιρανικού πετρελαίου.