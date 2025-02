Το πρακτορείο Bloomberg σε δημοσίευμά του, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η πολιτική επέλαση του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να πλήττει τις αγορές.

Προς το παρόν, ακούγεται σαν ψίθυρος, αναφέρει το πρακτορείο, ωστόσο στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές αρχίζουν να διαφαίνονται ενδείξεις ότι το βάρος της πολυδιάστατης πολιτικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να γίνεται υπερβολικό.

Με τον τρόπο αυτό, το Bloomberg, κρούει ουσιαστικά τον κώδωνα του κινδύνου.

Signs emerge across global financial markets that the weight of Donald Trump’s multi-pronged policy agenda is becoming a bit too much to bear https://t.co/cdwiKCODc1

— Bloomberg (@business) February 25, 2025

