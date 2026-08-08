Σε αυστηρούς περιορισμούς στη διερχόμενη εμπορική ναυσιπλοΐα προς τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω των Δαρδανελλίων, προχωρά η Τουρκία. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg, η κίνηση αυτή τροφοδοτείται από την έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, στον απόηχο των πρόσφατων χτυπημάτων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Ειδικότερα, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών της γείτονος έχει «παγώσει» την έκδοση νέων αδειών ή κωλυσιεργεί στην εξέταση των αιτημάτων για δεκάδες εμπορικά πλοία. Το μέτρο αγγίζει κυρίως όσα σκάφη έχουν ως προορισμό το Νοβοροσίσκ -κομβικής σημασίας λιμάνι για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και δημητριακών- ενώ επηρεάζει παράλληλα και ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς ουκρανικά παράλια.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές αποφεύγουν να τοποθετηθούν επισήμως για το ουσιαστικό αυτό «μπλόκο» στη θαλάσσια κυκλοφορία, το οποίο συμπίπτει με την κατακόρυφη αύξηση των επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον εμπορικών σκαφών. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών παρέπεμψε το θέμα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της χώρας, το οποίο ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για παροχή διευκρινίσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια επίσημης ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία επιβεβαιωνόταν ο τραυματισμός ναυτικών —ανάμεσα στους οποίους και Τούρκοι υπήκοοι— από πλήγματα drones σε δύο τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία. Το γεγονός αυτό ώθησε την Άγκυρα να απευθύνει έκκληση προς τις εμπλεκόμενες πλευρές για την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Κίνδυνος για τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού

Οι νέοι αυτοί φραγμοί απειλούν να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και τροφίμων, σε μια περίοδο που οι εφοδιαστικές αλυσίδες βρίσκονται ήδη υπό ασφυκτική πίεση λόγω των μετώπων στη Μέση Ανατολή και των αυξημένων τιμών στα σιτηρά.

Πάντως, τα στοιχεία από τα συστήματα εντοπισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας δείχνουν πως η κίνηση δεν έχει διακοπεί οριζόντια, καθώς τα πλοία με προορισμό λιμάνια της Τουρκίας ή της Βουλγαρίας συνεχίζουν τη διαδρομή τους προς τα βόρεια μέσω των Στενών χωρίς κανένα εμπόδιο.