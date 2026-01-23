Μία «εν λευκώ» ανοιχτή επιταγή για την διαχείριση των στρατιωτικών του θέσεων στη Γροιλανδία φέρεται να επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν κοντολογίς να αναθεωρήσουν τη συμφωνία άμυνας με τη Δανία. Στόχος είναι να αρθεί κάθε περιορισμός στη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το πρακτορείο,που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση της κατάστασης, καθώς το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της περιοχής.

Η αρχική συμφωνία, που είχε υπογραφεί το 1951 και τροποποιήθηκε το 2004, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να «διαβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προχωρήσουν σε «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία». Όμως αυτό φαίνεται πως δεν ικανοποιεί πλέον τα σχέδια του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ -σύμφωνα με το δημοσίευμα- επιδιώκουν να αναθεωρήσουν τη συμφωνία άμυνας με τη Δανία, ώστε να αρθεί κάθε περιορισμός στη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία και να εξυπηρετηθούν πλήρως τα σχέδια του λεγόμενου και «χρυσού θόλου» για την αντιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ.

Πηγές του Bloomberg με γνώση του θέματος – που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας – ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν την αναθεώρηση του συγκεκριμένου σημείου, ώστε να διασφαλιστεί πως οι ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίζουν απολύτως κανέναν περιορισμό στον σχεδιασμό τους. Όπως πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, οι λεπτομέρειες μιας τέτοιας συμφωνίας παραμένουν ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Η Άνα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι «εάν αυτή η συμφωνία προχωρήσει – και ο πρόεδρος Τραμπ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί – οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, με ελάχιστο κόστος και σε μόνιμη βάση».

«Καθώς οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα δημοσιοποιηθούν αναλόγως», πρόσθεσε. Η Δανική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει, προσθέτει το Bloomberg.

«Όλοι θα συνεργαστούμε»

«Όλοι θα συνεργαστούμε. Και στην πραγματικότητα, το ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, όταν τον ρώτησαν αν η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ την κυριότητα του νησιού.

«Κάποια μέρη θα τα υλοποιούμε σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, που είναι άλλωστε ο σωστός τρόπος», δήλωσε κατά την επιστροφή του από το Νταβός, προσθέτοντας ότι θα γνωστοποιήσει «σε δύο εβδομάδες» αν οι Δανοί έχουν συμφωνήσει.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «πλήρη στρατιωτική πρόσβαση όπως επιθυμούν». «Θα μπορούμε να τοποθετήσουμε στη Γροιλανδία ό,τι χρειαζόμαστε επειδή το θέλουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Στην ουσία πρόκειται για πλήρη πρόσβαση, χωρίς όρια και χωρίς χρονικό περιορισμό».

Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών με στόχο να αποκλειστούν τα κινεζικά συμφέροντα και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεση να μην επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό η Δανία και η Γροιλανδία θα συμφωνήσουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές σε «περαιτέρω διεύρυνση» της συνθήκης άμυνας του 1951 με τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αυτό πρέπει, φυσικά, να γίνει με σωστό τρόπο και με σεβασμό, και πλέον παρακολουθούμε αν αυτό είναι εφικτό», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.