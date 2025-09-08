Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας αυτή τη φορά περίπου έξι τράπεζες και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Το 19ο πακέτο περιοριστικών μέτρων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, αποσκοπεί στην ενίσχυση της πίεσης προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε κρίσιμους τομείς όπως τα συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και το εμπόριο πετρελαίου, με έμφαση στις παρακάμψεις μέσω τρίτων χωρών.

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει τον συντονισμό των μέτρων αυτών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήδη, αντιπροσωπεία Ευρωπαίων αξιωματούχων πρόκειται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον εντός της εβδομάδας για συνομιλίες με Αμερικανούς ομολόγους.

Στόχος είναι μια κοινή στρατηγική απέναντι στη Ρωσία, όπως δήλωσε και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο NBC:

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να μας ακολουθήσουν».

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ εξετάζουν παράλληλα την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων και επιπλέον δασμών, ελπίζοντας ότι η οικονομική αποδυνάμωση της Ρωσίας, θα οδηγήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προχωρήσει σε νέες άμεσες κυρώσεις, έχει αυξήσει σημαντικά τους δασμούς σε χώρες όπως η Ινδία λόγω της συνεχιζόμενης αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Η Ρωσία, από την πλευρά της, εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να παρακάμπτει τις κυρώσεις, ενισχύοντας τις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδίων βρίσκεται και η αντιμετώπιση του «σκιώδους στόλου» ρωσικών πετρελαιοφόρων, που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Οι νέες κυρώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν απαγόρευση επανασφάλισης των σχετικών πλοίων, καθώς και μέτρα κατά εταιρειών που διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου.

Εξετάζεται επίσης η άρση ορισμένων εξαιρέσεων

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο φαινόμενο της καταστρατήγησης των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών.

Η ΕΕ σχεδιάζει να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά τον μηχανισμό «αντι-καταστρατήγησης» έναντι του Καζακστάν, απαγορεύοντας την εξαγωγή συγκεκριμένων μηχανημάτων που καταλήγουν τελικά στη Ρωσία και χρησιμοποιούνται στη στρατιωτική βιομηχανία.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης περιορισμοί στις θεωρήσεις για πολίτες τρίτων χωρών που εμπλέκονται σε παραβιάσεις κυρώσεων, μέτρα κατά λιμανιών που εξυπηρετούν σκιώδη πλοία, αλλά και ενδεχόμενες κυρώσεις σε εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν υπηρεσίες με στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.