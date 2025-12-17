Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα στην περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν γνώση του θέματος.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως στοχοποίηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το πετρέλαιο της Μόσχας, και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Roiters δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Τα νέα μέτρα μπορεί να ανακοινωθούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το μέτρο όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσέθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα δήλωσε ότι δεν το έχει δει, αλλά τυχόν κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες να διορθωθούν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

H αντίδραση της Μόσχας

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του Bloomberg για πιθανές πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι δεν είναι σύμφωνο με την προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία. «Δεν έχω δει το δημοσίευμα» διευκρίνισε. Οι κυρώσεις βλάπτουν τις απόπειρες για βελτίωση των σχέσεων, είπε.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με την ανάπτυξη οιωνδήποτε ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι ευρέως γνωστή, αλλά ότι «το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί».

Οι New York Times ανέφεραν ότι βάσει των τρεχουσών προτάσεων των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση και ότι μια στρατιωτική δύναμη υπό την ηγεσία της Ευρώπης θα βοηθήσει την Ουκρανία επιχειρώντας στη Δυτική Ουκρανία μακριά από τις πρώτες γραμμές.

«Η θέση μας για ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία είναι σαφής και συνεπής» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. Η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη. «Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά και πάλι, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση» πρόσθεσε πάντως.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία αναμένει από τις ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Μόσχα για τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις είναι έτοιμες, είπε ο Πεσκόφ.