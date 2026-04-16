Ορισμένοι ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου και της Ευρώπης εκτιμούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα χρειαστεί περίπου έξι μήνες για να επιτευχθεί και ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να παρατείνουν την εκεχειρία για να καλύψει αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Πρακτορείο Bloomberg.

Οι ηγέτες επιθυμούν το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ροές ενέργειας και προειδοποιούν κατ’ ιδίαν ότι ενδέχεται να προκύψει παγκόσμια επισιτιστική κρίση, εάν αυτό δεν συμβεί έως τον επόμενο μήνα, ανέφεραν αξιωματούχοι, που επικαλείται το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι χώρες του Κόλπου εκτιμούν ότι το Ιράν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς.

Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύει στο Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου και την κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ανέφεραν πηγές στο ειδησεογραφικό μέσο.

Ωστόσο, οι ηγέτες του Κόλπου εμφανίζονται στην πλειονότητά τους αντίθετοι σε μια επιστροφή στις εχθροπραξίες και επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώξουν διπλωματική λύση με την Τεχεράνη.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξετάζουν το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες, η οποία λήγει την Τρίτη αργά το βράδυ (ώρα ΗΠΑ), προκειμένου να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις με στόχο μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στην παράταση της εκεχειρίας, πόσο μάλλον ότι θα καταφέρουν να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης, καθώς παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σε κρίσιμα ζητήματα.