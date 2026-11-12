Η Άλις Χουάνγκ, η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη Nvidia και αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει επιστρέψει στη χώρα καταγωγής της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη (11/11), το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.

Η Άλις Χουάνγκ διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτει το δημοσίευμα.

Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας προτού εμφανιστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό χώρο. Tην παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, που βασίστηκε σε περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά αρχεία, εταιρικά έγγραφα και επιχειρηματικά στοιχεία, η Κινέζα επιχειρηματίας κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επενδυτική εταιρεία της Σαγκάης προτού αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη.