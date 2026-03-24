«Τα μεγαλύτερα γειτονικά κράτη του Ιράν στον Κόλπο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ και ενδέχεται να εξωθηθούν σε αυτόν, εάν η Τεχεράνη πλήξει κρίσιμες υποδομές τους», αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Τα πιο ισχυρά κράτη του Κόλπου, ιδίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «έχουν χάσει την υπομονή τους» μετά τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών σκέφτονται να συμμετάσχουν στον πόλεμο, μόνο εάν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε ζωτικές υποδομές ενέργειας και ύδρευσης του Κόλπου.

Τα περισσότερα κράτη του Κόλπου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το Ομάν, το οποίο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, διστάζουν να εμπλακούν στον πόλεμο, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα πληγωμένο και οργισμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που βρίσκεται στην περιοχή.

Πολλές κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.