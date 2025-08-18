Σύμφωνα με ανάλυση του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomeberg, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται μπροστά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό και στρατηγικό σταυροδρόμι, καθώς οι απαιτήσεις των ΗΠΑ για παραχώρηση εδαφών στην Ουκρανία δημιουργούν έναν εξαιρετικά πιεστικό και επικίνδυνο φαύλο κύκλο.

Στις συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι καλείται να διαχειριστεί ένα δίλημμα: είτε να ρισκάρει τη στήριξη των ΗΠΑ και να αποδεχθεί μια ταχεία ειρηνική συμφωνία, παραχωρώντας εδάφη στη Ρωσία, είτε να αντισταθεί στις πιέσεις και να συνεχίσει τον πόλεμο, ρισκάροντας όμως τη συνέχιση της αιματοχυσίας και την απομάκρυνση από τους Δυτικούς του συμμάχους.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, η οποία πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την αποτυχία των συνομιλιών για κατάπαυση πυρός στην Αλάσκα μεταξύ Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και Αμερικανών αξιωματούχων, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Παρά την προσπάθεια του Ουκρανού προέδρου να εξασφαλίσει ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πιέσεις από την αμερικανική κυβέρνηση για παραχωρήσεις εδαφών στην Ουκρανία, παραμένουν έντονες και καθοριστικές.

Αυτό το πλαίσιο δημιουργεί έντονη ανησυχία για τον Ζελένσκι, καθώς οι ΗΠΑ φαίνεται να είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν τις απαιτήσεις του Πούτιν για παραχώρηση τουλάχιστον πέντε ουκρανικών περιοχών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου «ανταλλαγής εδαφών».

Στην περίπτωση αυτή, η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει μια ασαφή εγγύηση ασφάλειας από το ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το περιεχόμενο αυτής της εγγύησης.

Η αμερικανική προσέγγιση, παρά τις πιέσεις, δεν είναι αποδεκτή από τον Ζελένσκι, ο οποίος καθιστά σαφές ότι η Ουκρανία, δεν πρόκειται να παραχωρήσει ούτε να ανταλλάξει εδάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τη μοιρασιά των εδαφών θα πρέπει να γίνει σε τριμερή συνάντηση, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τον ίδιο, όσο και τον Πούτιν και τον Τραμπ.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία διάθεση για να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την όποια προοπτική ειρηνικής λύσης.

Η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς η Ρωσία συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις, με τα θύματα μεταξύ των αμάχων να σημειώνουν νέο ρεκόρ τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δραματική, με τις ουκρανικές αντεπιθέσεις να αποτυγχάνουν να φέρουν την αναμενόμενη αλλαγή στην πορεία του πολέμου.

Η αβεβαιότητα ενισχύεται από τις εσωτερικές πιέσεις στην Ουκρανία, όπου διαδηλώσεις κατά των κυβερνητικών αποφάσεων για τη διαχείριση της διαφθοράς, έχουν αναδείξει την ένταση στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο Ζελένσκι, παρά τις αντιφάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να υπογραμμίζει ότι η Ουκρανία δεν ζητά απλώς τη στήριξη της Δύσης, αλλά μια σαφή κατανομή ρόλων όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας από ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς, γεγονός που προσθέτει περαιτέρω αβεβαιότητα στην τρέχουσα κατάσταση.

Το βασικό δίλημμα για τον Ζελένσκι είναι ότι κάθε υποχώρηση στις αμερικανικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία τα επόμενα χρόνια.

Αντίθετα, η άρνηση να συμφωνήσει με την πρόταση του Τραμπ ενδέχεται να υπονομεύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ και να προκαλέσει ρήγμα στις σχέσεις του Κιέβου με τη Δύση, μια προοπτική που φαντάζει εξαιρετικά επικίνδυνη, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Η Ουκρανία, η Δύση και η Ρωσία παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν γεωπολιτικό γρίφο, με το μέλλον της χώρας να εξαρτάται από τις επιλογές του Ζελένσκι, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να αντιστέκεται ή αν θα επιδιώξει έναν συμβιβασμό με σοβαρές συνέπειες για την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.