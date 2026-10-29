Το στοίχημα και το ποντάρισμα σημαντικών ποσών επί παντός επιστητού, με σκοπό φυσικά το κέρδος, δεν ήταν δυνατόν να μην παρεισφρήσει και στις ισραηλινές εκλογές, όπου παίχθηκαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, μέσω εκατοντάδων νέων λογαριασμών που ανοίχτηκαν λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες.

Τα στοιχήματα που παίχθηκαν υπέρ της επικράτησης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα exit polls, απέφεραν πολλαπλάσια κέρδη σε όσους ποντάρισαν στην συγκεκριμένη επιλογή, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό γύρω από τις ισραηλινές εκλογές.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg, εκατοντάδες νέοι λογαριασμοί στοιχημάτισαν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, υπέρ του Νετανιάχου και του κόμματός του, Λικούντ. Τα συγκεκριμένα πονταρίσματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κερδοφόρα, όταν ορισμένα exit polls εμφάνισαν το κυβερνών κόμμα να εξασφαλίζει περισσότερες έδρες από όσες υποδείκνυαν οι αρχικές αναφορές.

Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket εξετάζει μια σειρά από ύποπτα κερδοφόρα στοιχήματα, τα οποία τοποθετήθηκαν λίγο πριν ανακοινωθούν τα πρώτα exit polls, αφήνοντας υπόνοιες και εγείροντας ερωτήματα για πιθανή αξιοποίηση εσωτερικής πληροφόρησης.

Ορισμένοι από τους λογαριασμούς έχουν ήδη ρευστοποιήσει κέρδη που ξεπερνούν συνολικά τα 100.000 δολάρια, ενώ άλλα ψηφιακά πορτοφόλια εμφανίζουν σημαντικά κέρδη τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα.

Στο μικροσκόπιο 600 ψηφιακά πορτοφόλια

Το Bloomberg εντόπισε περισσότερα από 600 ψηφιακά πορτοφόλια, τα οποία δημιουργήθηκαν την ίδια ημέρα, χωρίς να διαθέτουν προηγούμενο ιστορικό συναλλαγών. Όλα είχαν τοποθετήσει στοιχήματα είτε υπέρ της ανάδειξης του Νετανιάχου στην πρωθυπουργία, είτε υπέρ της πρωτιάς του Λικούντ στις εκλογές.

Η εσωτερική ομάδα ερευνών της Polymarket επιβεβαίωσε στο Bloomberg ότι εξετάζει δεκάδες νέα πορτοφόλια που πραγματοποίησαν συναλλαγές συνδεδεμένες με τις εκλογές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο διαφορετικές αγορές προβλέψεων. Η πρώτη αφορά το ποιος θα αναδειχθεί επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ και η δεύτερη ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ.

Η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εκλογική πρωτιά ενός κόμματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την εξασφάλιση της πρωθυπουργίας, αφού απαιτείται ο σχηματισμός κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Οι συναλλαγές είναι δημόσια ορατές, καθώς καταγράφονται σε ψηφιακό μητρώο blockchain. Εκτός από την ίδια την Polymarket, τη δραστηριότητα εξετάζουν και οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων Polysights και Bubblemaps.

Η ανατροπή των πιθανοτήτων μέσα σε λίγες ώρες

Η χρονική στιγμή των συναλλαγών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη η εικόνα που επικρατούσε στην Polymarket πριν από τις εκλογές. Από τα μέσα Ιουλίου, οι χρήστες της πλατφόρμας θεωρούσαν σταθερά πιθανότερο επόμενο πρωθυπουργό του Ισραήλ τον αντίπαλο του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ.

Ωστόσο, μετά το κλείσιμο της κάλπης την Τρίτη, οι εκτιμήσεις της αγοράς άλλαξαν απότομα. Η πιθανότητα που απέδιδαν οι στοιχηματικές συναλλαγές στον Νετανιάχου εκτινάχθηκε στο 54%, ενώ εκείνη του Άιζενκοτ υποχώρησε στο 23%.

Η έντονη μεταβολή τους, σε συνδυασμό με την αιφνίδια εμφάνιση εκατοντάδων νέων λογαριασμών, είναι εκείνη που προκάλεσε την κινητοποίηση των ερευνητών.

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες έρευνες για συναλλαγές σε αγορές προβλέψεων που συνδέονται με ευαίσθητα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, οι ισραηλινές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν έφεδρο και έναν πολίτη, οι οποίοι φέρονται να αξιοποίησαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες για να στοιχηματίσουν στην Polymarket σχετικά με επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Ιράν.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη στον στρατιώτη Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλεύτηκε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αποκομίζοντας κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων μέσω της πλατφόρμας. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει αθώος.